Chấn thương của Hiểu Minh đáng sợ thế nào?

  • Thứ tư, 21/1/2026 09:43 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Nguyễn Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), kiểu chấn thương được xem là "án treo giò dài hạn" với mọi cầu thủ chuyên nghiệp.

Chỉ một dòng kết luận đủ khiến giới chuyên môn phải chùng lại, bởi "ACL" là tổn thương nặng, nguy hiểm và có tác động lâu dài đến sự nghiệp.

Hiểu Minh dính chấn thương sau một pha xoay người đổi hướng đột ngột khi truy cản đối phương. Trong tình huống chịu lực lớn, đầu gối trụ bị khóa cứng trong khi thân người tiếp tục chuyển động, khiến dây chằng chéo trước không thể chịu nổi áp lực và bị đứt.

Đây là dạng chấn thương phổ biến trong bóng đá hiện đại, đặc biệt với các trung vệ thường xuyên va chạm, xoạc bóng và phòng ngự ở cường độ cao.

Về mặt chuyên môn, "ACL" đóng vai trò then chốt trong việc giữ ổn định khớp gối, giúp cầu thủ xoay người, bứt tốc và tiếp đất an toàn. Khi dây chằng bị đứt, đầu gối gần như mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu và phẫu thuật là điều gần như bắt buộc.

Thời gian hồi phục với chấn thương "ACL" không được tính bằng tuần, mà bằng tháng. Trong điều kiện thuận lợi nhất, cầu thủ cần từ 6 đến 9 tháng để trở lại sân cỏ. Không ít trường hợp phải mất gần một năm mới có thể thi đấu ở cường độ cao.

Đáng lo hơn, thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở thể chất. Sau phẫu thuật, cầu thủ phải học lại mọi động tác cơ bản từ chạy, xoay người, bật nhảy, tiếp đất và quan trọng nhất là vượt qua rào cản tâm lý, nỗi sợ tái phát chấn thương.

Với Hiểu Minh, khi mới 21 tuổi và đang là trụ cột nơi hàng thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, chấn thương là cú đánh mạnh vào đà phát triển sự nghiệp. Tuy vậy, nếu kiên nhẫn và được phục hồi đúng cách, trung vệ trẻ vẫn còn đủ thời gian để trở lại, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

