Cầu thủ Trung Quốc hé lộ chìa khóa thắng U23 Việt Nam

Peng Xiao tin rằng sự tự tin cùng việc toàn đội tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo chiến thuật của ban huấn luyện là chìa khóa giúp U23 Trung Quốc chơi bùng nổ để vượt qua U23 Việt Nam.

Peng Xiao (số 15) chơi nổi bật trong chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Ở trận bán kết rạng sáng 21/1, U23 Trung Quốc có hiệp hai bùng nổ để đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-0 ở VCK U23 châu Á 2026. Peng Xiao là người mở tỷ số bằng pha đánh đầu chuẩn xác, mở ra chiến thắng thuyết phục của đội nhà.

Sau trận, trung vệ này cho rằng những điều chỉnh của ban huấn luyện đã phát huy hiệu quả rõ rệt. "Những thay đổi về nhân sự và chiến thuật tạo ra tác động tích cực trên sân. Toàn đội thực hiện đúng chỉ đạo của HLV trưởng và tôi tin đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng", Peng Xiao nhấn mạnh.

Nói về bàn thắng mở tỷ số, cầu thủ này thừa nhận anh linh cảm cơ hội ghi bàn. "Tôi biết khoảnh khắc đó sẽ đến. Hậu vệ Việt Nam theo kèm rất sát, thậm chí có những tác động, nhưng quả tạt của Zhang Hao quá chuẩn. Tôi chỉ cần hướng bóng vào khung thành", Peng Xiao chia sẻ.

Trước U23 Việt Nam, Peng Xiao còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tuy vậy, anh coi đó là động lực để hướng tới chung kết.

"Có chút tiếc nuối khi không ghi thêm bàn, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Dù được thi đấu bao nhiêu phút ở chung kết, tôi cũng sẽ cống hiến hết mình. Thành công chỉ đến khi bạn dám nỗ lực và chớp lấy cơ hội", anh nói.

Peng Xiao cho biết toàn đội sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng trước khi tập trung tối đa cho trận đấu cuối cùng. "Chúng tôi tin tưởng ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ đối thủ và đưa ra kế hoạch phù hợp. Nhiệm vụ của các cầu thủ là tuân thủ và chiến đấu với sự tự tin cao nhất", anh kết lại.

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á. U23 Trung Quốc gây bất ngờ cho tất cả với lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học và hiệu quả.

