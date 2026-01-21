Trung vệ Phạm Lý Đức đang đối diện nguy cơ phải nhận án kỷ luật nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau tình huống nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1.

Lý Đức nguy cơ bị phạt nặng.

Theo các quy định hiện hành của AFC, không phải mọi thẻ đỏ đều dẫn tới mức án treo giò giống nhau. Quyết định kỷ luật sẽ được xem xét dựa trên tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Cụ thể, Quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC nêu rõ tại Điều 48 rằng cầu thủ bị đuổi khỏi sân do nhận hai thẻ vàng hoặc phạm lỗi mang tính chuyên môn, chẳng hạn như ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt, sẽ chỉ bị treo giò một trận.

Trường hợp bị truất quyền thi đấu vì lỗi nghiêm trọng có thể phải nghỉ thi đấu hai trận. Nặng nhất là hành vi bạo lực đối với đối thủ hoặc trọng tài, với mức án treo giò lên tới ba trận.

Trong tình huống của Lý Đức, nếu AFC kết luận pha bóng dẫn tới thẻ đỏ là hành vi “đánh nguội” và mang tính bạo lực, cầu thủ sinh năm 2003 nhiều khả năng phải nhận án treo giò ba trận, mức phạt cao nhất theo khung kỷ luật. Đây là kịch bản khiến giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam lo ngại.

Lý Đức dính thẻ đỏ ở trận gặp U23 Trung Quốc.

Vấn đề nằm ở chỗ U23 Việt Nam chỉ còn một trận tại giải U23 châu Á 2026, gặp U23 Hàn Quốc. Theo Điều 38 của AFC, nếu cầu thủ chưa chấp hành đủ số trận treo giò trong khuôn khổ giải đang tham dự, án phạt sẽ được chuyển sang kỳ giải tiếp theo cùng cấp độ. Tuy nhiên, do Lý Đức đã quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á kế tiếp, án phạt sẽ không thể áp dụng ở sân chơi này.

Khi đó, hình phạt sẽ được “đẩy” lên cấp độ cao hơn, tức là các trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa Lý Đức có nguy cơ bị treo giò hai trận ở cấp ĐTQG, kèm theo việc không thể thi đấu trận gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia của trung vệ này nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập.

Đây là bài học lớn với Lý Đức, người có giải đấu gây ấn tượng mạnh trong màu áo U23 Việt Nam. Sau trận thua U23 Trung Quốc, trung vệ này đã đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân và mong nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ Việt Nam.

