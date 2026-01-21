Carrick không lo thiếu việc nếu chia tay MU

Michael Carrick được Tottenham nhắm đến dài hạn cho vai trò HLV, trong bối cảnh tương lai của anh tại Manchester United không có gì đảm bảo.

Carrick đã có khởi đầu ấn tượng với Man United khi dẫn dắt đội thắng 2-0 trước Manchester City ngay trận ra mắt.

Theo The Times, Carrick suýt trở thành HLV của Tottenham trước khi nhận lời dẫn dắt Manchester United hồi giữa tháng này. Khi đó, ban lãnh đạo "Gà trống" xem Carrick là một trong những ứng viên tiềm năng để thay Thomas Frank.

Tuy nhiên, do Carrick đạt thỏa thuận với Manchester United trước đó, Tottenham tiếp tục kiên nhẫn với Frank. Dẫu vậy, khả năng rất lớn HLV Frank sẽ không dẫn dắt Tottenham mùa tới do thành tích bất ổn ở Ngoại hạng Anh thời gian qua.

Ban lãnh đạo Tottenham tin rằng Carrick sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ghế HLV. Anh từng thi đấu cho Tottenham trong giai đoạn giữa những năm 2000, ra sân tổng cộng 75 trận và ghi 2 bàn thắng.

Với mối liên hệ sâu sắc với CLB, việc Carrick trở lại Tottenham dưới vai trò HLV được xem là phương án khôn ngoan.

Carrick có khởi đầu ấn tượng với Man United khi dẫn dắt đội thắng 2-0 trước Manchester City ngay trận ra mắt, mang phong cách tấn công nhanh và hiệu quả, gợi nhớ đến "DNA" Manchester United thời Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên, tương lai lâu dài của cựu tiền vệ người Anh chưa được đảm bảo. Ban lãnh đạo MU thậm chí có những động thái nhằm tìm kiếm HLV trưởng dài hạn, liên hệ với hàng loạt cái tên như Oliver Glasner, Gareth Southgate, Thomas Tuchel hay Julian Nagelsmann, Niko Kovac.

Các sếp lớn ở MU dường như muốn kiên định với kế hoạch để Carrick chỉ đảm nhiệm vai trò tạm quyền đến hết mùa 2025/26.

