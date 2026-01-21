Trung vệ Hiểu Minh về Việt Nam phẫu thuật

Sau chấn thương nặng ở bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sẽ trở về Việt Nam để phẫu thuật và điều trị hồi phục dài hạn.

Sau chấn thương, Hiểu Minh buộc phải rời sân bằng cáng.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sẽ phải phẫu thuật và bước vào quá trình điều trị hồi phục dài hạn sau chấn thương nặng gặp phải ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20/1. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết cầu thủ sinh năm 2004 sẽ được chuyển đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, thuộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec để phẫu thuật và điều trị sau khi trở về nước.

Chấn thương của Hiểu Minh xảy ra ở phút 30 trận đấu, khi anh băng ra truy cản trong tình huống đối phương cứu bóng sát đường biên ngang. Pha va chạm mạnh khiến trung vệ mang áo số 4 không thể tiếp tục thi đấu. Dù được đội ngũ y tế chăm sóc ngay trên sân, Hiểu Minh vẫn phải rời sân bằng cáng và được chuyển thẳng đến bệnh viện cấp cứu ngay trong hiệp một.

Kết quả thăm khám chuyên sâu bằng siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI xác định Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải.

Sau khi về nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ đưa cầu thủ này đến Vinmec để hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Đây cũng là đơn vị từng phẫu thuật cho tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau chấn thương gãy xương mác trong quá trình thi đấu.

Với chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa với việc Hiểu Minh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, chuyên gia Y học Thể thao, cho biết với dạng chấn thương đứt dây chằng, bệnh nhân bắt buộc phải phẫu thuật tái tạo. Nếu phát hiện tổn thương sụn chêm hoặc tủy xương, các bác sĩ sẽ xử lý đồng thời trong một ca mổ để đảm bảo toàn diện. Sau phẫu thuật, cầu thủ cần bắt đầu phục hồi vận động sớm nhằm tránh teo cơ và cứng khớp.

Vị chuyên gia nhấn mạnh việc nóng vội rút ngắn giai đoạn hồi phục thường mang lại hậu quả ngược. Khi cơ thể chưa sẵn sàng, cầu thủ có thể gặp thêm những tổn thương ở cổ chân, khớp háng hay vùng lưng, hệ quả của việc các nhóm cơ khác phải bù đắp cho phần gối yếu.

Mới đây, trên trang cá nhân, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết anh đã được kiểm tra chấn thương sau trận đấu gần nhất và hiện tinh thần đã dần ổn định. Cầu thủ sinh năm 2004 thừa nhận những giọt nước mắt rơi trên sân không xuất phát từ nỗi đau thể xác, mà từ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục thi đấu và cống hiến trọn vẹn cho đội tuyển.

Hiểu Minh bày tỏ mong muốn người hâm mộ cảm thông với kết quả không như ý của toàn đội, đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và khán giả Việt Nam đã luôn động viên, ủng hộ anh trong giai đoạn khó khăn. Trung vệ này cho biết sẽ sớm trở về Việt Nam để tiến hành phẫu thuật và cam kết nỗ lực tối đa trong quá trình hồi phục, với mục tiêu sớm trở lại sân cỏ và tiếp tục cống hiến.