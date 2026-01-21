TP.HCM có Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng đầu tiên ở phía Nam

Theo chia sẻ của TS Giang Hán Minh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM (Bộ Y tế), bệnh viện này tọa lạc trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TP.HCM.

Bệnh viện có 36 giường, khám và điều trị trong ngày tất cả bệnh lý liên quan tới Ký sinh trùng - Côn trùng (hơn 150 mặt bệnh), Ngoài ra, Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM còn tư vấn và thực hiện chủng ngừa đủ loại vaccine dành cho trẻ nhỏ và người lớn.

Trước đó, hôm 20/1, Ban Quản lý Dự án công trình y tế (Bộ Y tế) đã chính thức bàn giao Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM công trình xây dựng tại xã Đông Thạnh. Công trình được xây dựng trong khu đất rộng 6,4 nghìn m2, gồm 1 trệt 3 lầu với tổng diện tích sử dụng hơn 2,26 nghìn m2.

"Để đảm bảo tính hiệu quả và tránh lãng phí, chúng tôi bắt tay ngay vào công tác triển khai Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM. Trong những ngày tới đây, các hoạt động khám bệnh, tư vấn, tiêm ngừa sẽ bắt đầu để phục vụ người dân" - TS Giang Hán Minh cho biết.

Trước đó, Viện trưởng Giang Hán Minh đã ký quyết định phân công nhiệm vụ đối với Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Đức Thắng - Phó Trưởng khoa Ký Sinh trùng trực tiếp quản lý, điều hành Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM.

Chia sẻ thêm về nhiệm vụ mới, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Đức Thắng cho biết với sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM, tất cả nhân sự được điều động phục vụ tại Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM sẽ làm hết sức mình, quyết tâm chu toàn nhiệm vụ được giao, sớm đưa bệnh viện trở thành "địa chỉ đỏ" của người dân phía Nam trong khám, chữa các bệnh lý về ký sinh trùng, côn trùng.

Được biết, khu vực phía Nam lâu nay chưa có cơ sở y tế chuyên khoa sâu điều trị các bệnh lý ký sinh trùng, côn trùng. Do đó, nỗ lực của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM là ý nghĩa và đáng ghi nhận.

Ngay khi chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Ký sinh trùng - Côn trùng đầu tiên ở phía Nam hứa hẹn sẽ giúp người dân "hạ nhiệt" lo lắng mỗi khi mắc các bệnh lý liên quan tới ký sinh trùng, côn trùng. Đồng thời, giúp ngành y tế thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.