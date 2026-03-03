Tuổi 29 của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đón sinh nhật tuổi 29 giản dị trong lúc đang nỗ lực hồi phục chấn thương.

Hình ảnh Tiến Dũng đón sinh nhật tuổi 29.

Trên trang cá nhân, thủ thành sinh năm 1997 chia sẻ: "Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng sinh của mọi người. Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, tôi sẽ chia sẻ với mọi người thêm vào post tiếp theo. Chúc mọi người một năm 2026 bình an và hạnh phúc".

Bên dưới bài đăng, người thân, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng, cho thấy sức hút của thủ thành từng tạo nên cơn sốt cách đây gần một thập kỷ.

Tiến Dũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước gặp phải hồi tháng 10 ở V.League 2025/26. Sau ca phẫu thuật, anh nghỉ hết mùa và dành phần lớn thời gian ở Đà Nẵng bên vợ con, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị.

Tiến Dũng từng là biểu tượng của thế hệ vàng bóng đá trẻ Việt Nam. Anh gây tiếng vang khi cùng U19 Việt Nam giành hạng 3 U19 châu Á 2016, sau đó bắt chính tại U20 World Cup 2017. Đỉnh cao sự nghiệp đến ở U23 châu Á 2018 khi anh góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử.

Cùng năm, Tiến Dũng cùng Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD và lên ngôi AFF Cup 2018 ở cấp độ tuyển quốc gia. Những đóng góp ấy giúp anh được trao Huân chương Lao động hạng Ba. Anh cũng sở hữu tấm HCV SEA Games trong bộ sưu tập danh hiệu đáng nể.

Ngoài sân cỏ, cuộc sống riêng của Tiến Dũng cũng thu hút sự quan tâm. Tháng 5/2022, anh kết hôn với người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova sau 2 năm hẹn hò. Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, bé Danil.

Tuổi 29 của Tiến Dũng không còn là ánh đèn rực rỡ của những ngày Thường Châu, nhưng có thể là quãng lặng cần thiết trước khi trở lại mạnh mẽ hơn.