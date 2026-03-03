Chuyện gì xảy ra nếu Iran bỏ World Cup?

Trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến khả năng tham dự của Iran, kịch bản thay thế đội tuyển này tại World Cup 2026 đang trở thành chủ đề được quan tâm.

Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026.

Nếu Iran không thể góp mặt tại giải đấu vào mùa hè tới, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ buộc phải kích hoạt các phương án dự phòng theo quy định đã ban hành. Tuy nhiên, điều đáng nói là bộ luật hiện hành vẫn thiếu những hướng dẫn cụ thể cho tình huống này.

Theo điều lệ World Cup 2026 được FIFA công bố năm ngoái, cơ quan này có quyền điều chỉnh cấu trúc giải đấu trong trường hợp bất khả kháng. Một khả năng được nhắc tới là thay đổi thể thức bảng đấu, chẳng hạn biến bảng G thành bảng chỉ có ba đội.

Tuy nhiên, phương án này tiềm ẩn nhiều hệ lụy: số trận đấu giảm xuống có thể ảnh hưởng đến lịch thi đấu tổng thể, đồng thời làm xáo trộn các thỏa thuận bản quyền truyền hình vốn đã được ký kết từ trước. Vì vậy, truyền thông thế giới nhận định kịch bản hợp lý hơn là tìm một đội tuyển khác thay thế Iran.

FIFA vẫn đang theo sát diễn biến của Iran.

Vấn đề nằm ở chỗ chọn đội nào. Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á có thể thức tương đối phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn phân bảng. Iran đứng đầu bảng A ở giai đoạn then chốt và giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Sau đó, Saudi Arabia và Qatar cũng giành vé, trong khi UAE và Iraq phải bước vào vòng play-off khu vực. Iraq đã vượt qua UAE sau hai lượt trận hồi tháng 11/2025 để giành quyền dự vòng play-off liên lục địa của FIFA.

Tại vòng play-off này, Iraq sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bolivia và Suriname. Nếu Iraq tiếp tục giành chiến thắng và đoạt vé đến World Cup, UAE sẽ trở thành ứng viên châu Á tiếp theo có thể được cân nhắc thay thế Iran. Dù vậy, về mặt lý thuyết, FIFA cũng có thể chọn một đội thất bại ở vòng play-off liên lục địa, dù khả năng này bị đánh giá là khá thấp.

World Cup 2026 dự kiến khởi tranh ngày 11/6 với trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City. Trong bối cảnh giải đấu đang đến gần, mọi quyết định liên quan đến suất tham dự cần được đưa ra sớm nhằm đảm bảo tính ổn định về chuyên môn lẫn thương mại.

Nếu Iran vắng mặt, lựa chọn của FIFA chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng lớn, không chỉ với khu vực châu Á mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện giải đấu.

