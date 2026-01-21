PSG đáp trả yêu cầu tăng lương của Dembele

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, mới đây đã phát đi thông điệp cứng rắn liên quan đến tương lai của Ousmane Dembele.

Dembele muốn hưởng đãi ngộ cao hơn ở PSG. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Pháp, sau khi giành Quả bóng Vàng 2025, Dembele được cho là đã yêu cầu mức đãi ngộ rất cao, thậm chí có tin đồn con số lên tới 60 triệu euro mỗi năm. Dù chưa bên nào xác nhận thông tin này, PSG vẫn tỏ ra thận trọng trong cách tiếp cận.

Mới đây, Chủ tịch Al-Khelaifi đã trực tiếp lên tiếng để làm rõ quan điểm của CLB. Ông cho biết: “Chúng tôi có trần lương, ai cũng biết điều đó”.

Phát biểu này được xem như lời khẳng định rằng PSG sẽ không phá vỡ cấu trúc tài chính vì bất kỳ cá nhân nào. Dù từng dành nhiều lời ca ngợi khi gọi Dembele là “huyền thoại của CLB”, người đứng đầu đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn nhấn mạnh tập thể và tổ chức luôn là ưu tiên số một.

Dembele là ngôi sao hàng đầu của PSG. Ảnh: Reuters.

Dembele hiện là ngôi sao sáng nhất trong đội hình PSG, dù đội bóng dưới thời HLV Luis Enrique luôn đề cao tính tập thể. Gia nhập PSG vào năm 2023, cầu thủ chạy cánh người Pháp từng trải qua mùa giải đầu tiên chưa thực sự ổn định, nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ ở mùa vừa qua với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo. Anh góp công lớn giúp PSG giành 6/7 danh hiệu mùa trước, đồng thời đăng quang Quả bóng Vàng 2025 đầy danh giá.

Về phía Dembele, chân sút này được cho là hài lòng với cuộc sống tại Paris, nơi anh tìm lại phong độ đỉnh cao và thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương từng đeo bám trong quãng thời gian khoác áo Barcelona.

Gia hạn hợp đồng với Dembele được xem là nhiệm vụ then chốt với PSG. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm thực hiện điều đó theo cách hợp lý, không làm xáo trộn cân bằng tài chính, dù tầm ảnh hưởng của anh với nhà đương kim vô địch Champions League là không thể phủ nhận.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.