Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG đáp trả yêu cầu tăng lương của Dembele

  • Thứ tư, 21/1/2026 19:19 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, mới đây đã phát đi thông điệp cứng rắn liên quan đến tương lai của Ousmane Dembele.

Dembele muốn hưởng đãi ngộ cao hơn ở PSG. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Pháp, sau khi giành Quả bóng Vàng 2025, Dembele được cho là đã yêu cầu mức đãi ngộ rất cao, thậm chí có tin đồn con số lên tới 60 triệu euro mỗi năm. Dù chưa bên nào xác nhận thông tin này, PSG vẫn tỏ ra thận trọng trong cách tiếp cận.

Mới đây, Chủ tịch Al-Khelaifi đã trực tiếp lên tiếng để làm rõ quan điểm của CLB. Ông cho biết: “Chúng tôi có trần lương, ai cũng biết điều đó”.

Phát biểu này được xem như lời khẳng định rằng PSG sẽ không phá vỡ cấu trúc tài chính vì bất kỳ cá nhân nào. Dù từng dành nhiều lời ca ngợi khi gọi Dembele là “huyền thoại của CLB”, người đứng đầu đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn nhấn mạnh tập thể và tổ chức luôn là ưu tiên số một.

dembele anh 1

Dembele là ngôi sao hàng đầu của PSG. Ảnh: Reuters.

Dembele hiện là ngôi sao sáng nhất trong đội hình PSG, dù đội bóng dưới thời HLV Luis Enrique luôn đề cao tính tập thể. Gia nhập PSG vào năm 2023, cầu thủ chạy cánh người Pháp từng trải qua mùa giải đầu tiên chưa thực sự ổn định, nhưng đã bùng nổ mạnh mẽ ở mùa vừa qua với 35 bàn thắng và 16 kiến tạo. Anh góp công lớn giúp PSG giành 6/7 danh hiệu mùa trước, đồng thời đăng quang Quả bóng Vàng 2025 đầy danh giá.

Về phía Dembele, chân sút này được cho là hài lòng với cuộc sống tại Paris, nơi anh tìm lại phong độ đỉnh cao và thoát khỏi nỗi ám ảnh chấn thương từng đeo bám trong quãng thời gian khoác áo Barcelona.

Gia hạn hợp đồng với Dembele được xem là nhiệm vụ then chốt với PSG. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm thực hiện điều đó theo cách hợp lý, không làm xáo trộn cân bằng tài chính, dù tầm ảnh hưởng của anh với nhà đương kim vô địch Champions League là không thể phủ nhận.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

dembele dembele psg Nasser Al-Khelaifi

    Đọc tiếp

    U23 Trung Quoc thang dam Viet Nam khong phai tinh co hinh anh

    U23 Trung Quốc thắng đậm Việt Nam không phải tình cờ

    4 giờ trước 16:00 21/1/2026

    0

    Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam không chỉ đưa U23 Trung Quốc vào chung kết U23 châu Á 2026, mà còn đánh dấu khoảnh khắc một thế hệ trẻ bắt đầu chứng minh họ không còn là lời hứa suông.

    Thang co, thua co va mot U23 Viet Nam khong lui buoc hinh anh

    Thắng có, thua có và một U23 Việt Nam không lùi bước

    7 giờ trước 13:00 21/1/2026

    0

    U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026 bằng đủ đầy những cung bậc cảm xúc với chiến thắng để tự hào, thất bại để chiêm nghiệm và trên hết là tinh thần đứng dậy sau va vấp.

    Arsenal thang Inter, van nang ganh truoc MU hinh anh

    Arsenal thắng Inter, vẫn nặng gánh trước MU

    3 giờ trước 16:51 21/1/2026

    0

    Sau chiến thắng 3-1 trước Inter Milan rạng sáng 21/1 tại Champions League, Arsenal vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm khi bước vào cuộc tiếp đón Manchester United ở vòng 23 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý