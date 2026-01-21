Tuyển thủ Pháp bị cáo buộc buôn người

Hậu vệ Lucas Hernandez của PSG đang vướng vào một vụ việc gây chấn động dư luận Pháp.

Lucas Hernandez và vợ vướng cáo buộc.

Theo tạp chí Paris Match, Văn phòng Công tố Versailles tiếp nhận đơn khiếu nại nhắm vào Lucas Hernandez và vợ là Victoria Triay. Nguyên đơn là một gia đình người Colombia gồm hai vợ chồng và ba người con, những người được cho là đã làm việc cho cặp đôi này trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 11/2025 mà không có tư cách pháp lý hợp lệ.

Gia đình đến từ Colombia cho biết họ sang Pháp với nhiều kỳ vọng sau khi nhận được những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như cơ hội kiếm tiền để hỗ trợ người thân tại quê nhà. Tuy nhiên, theo lời tố cáo, thực tế nhanh chóng trở nên khác xa những gì họ tưởng tượng.

Các thành viên trong gia đình này khẳng định họ phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau cho Hernandez và vợ, bao gồm bảo vệ, trông coi an ninh, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và chăm sóc trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, họ cho rằng mình bị yêu cầu làm việc quá thời gian quy định, trong khi không được ký hợp đồng lao động hay khai báo theo đúng quy định của pháp luật Pháp.

Chính những yếu tố này đã khiến gia đình Colombia quyết định đệ đơn kiện, cáo buộc cặp đôi ngôi sao PSG có hành vi sử dụng lao động không khai báo và liên quan đến buôn người. Hiện tại, vụ việc trong giai đoạn được các cơ quan chức năng xem xét và chưa có kết luận chính thức từ phía công tố.

Về phía Hernandez, hậu vệ của PSG vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những cáo buộc nói trên. PSG cũng chưa có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc của tuyển thủ Pháp, trong bối cảnh anh đang là một phần quan trọng trong đội hình dưới thời HLV Luis Enrique.

Chiêu trò láu cá ở trận PSG thắng Barcelona Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.