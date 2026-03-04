Barcelona thắng 3-0 vẫn bị loại khỏi Cúp Nhà vua

Rạng sáng 4/3, nỗ lực của Barcelona trên sân nhà Camp Nou là không đủ giúp họ lật ngược thế cờ trước Atletico Madrid ở bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Marc Bernal tỏa sáng trong trận bán kết lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Mang theo thất bại 0-4 ở lượt đi hồi đầu tháng 2, Barcelona bước vào trận tái đấu với tâm thế không còn gì để mất. HLV Hansi Flick yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhịp độ được tăng tối đa. Fermin Lopez sút xa vọt xà như lời tuyên bố. Barcelona muốn tạo ra một đêm điên rồ tại Camp Nou.

Sức ép ấy sớm được cụ thể hóa. Lamine Yamal, ở tuổi 18, xử lý tự tin bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ để Marc Bernal đệm bóng cận thành. Một cầu thủ 18 tuổi kiến tạo cho một cầu thủ 18 tuổi khác ghi bàn. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho sức trẻ mà Barcelona đặt cược.

Tuy nhiên, trận đấu không chỉ có một màu áo. Trong thế trận dâng cao, Barcelona cũng để lộ khoảng trống. Antoine Griezmann suýt khiến đội bóng cũ trả giá bằng một pha phản công sắc bén. Ademola Lookman có cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc. Atletico Madrid không hoảng loạn. Họ chấp nhận chịu đựng, nhưng không buông bỏ khả năng phản đòn.

Trước khi hiệp một khép lại, Barcelona có thêm cơ hội. Pedri bị Marc Pubill phạm lỗi trong vùng cấm. Raphinha đánh lừa Juan Musso trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Cách biệt sau hai lượt trận được rút ngắn. Camp Nou sống dậy với niềm tin.

Nỗ lực của Marc Bernal không thể giúp Barcelona tạo ra điều kỳ diệu.

Hiệp hai là cuộc dồn ép không ngừng. Barcelona kiểm soát bóng, tấn công dồn dập, kéo Atletico lùi sâu về phần sân nhà. Joao Cancelo suýt ghi bàn thứ ba nhưng Musso cứu thua xuất sắc. Thủ thành của Atletico trở thành điểm tựa trong thời khắc nhạy cảm nhất.

Rồi điều mà khán giả chờ đợi cũng đến. Marc Bernal hoàn tất cú đúp bằng pha vô-lê từ quả tạt xoáy của Cancelo. Tỷ số là 3-0. Tổng tỷ số chỉ còn 3-4. Chỉ một bàn nữa, Barcelona sẽ đưa trận đấu sang một chương hoàn toàn khác.

Áp lực đè nặng lên Atletico Madrid. Diego Simeone yêu cầu các học trò lùi sâu, giữ cự ly đội hình và bảo vệ từng khoảng trống. Đó là hình ảnh quen thuộc của Atletico trong những đêm châu Âu và các trận cầu lớn. Họ không tìm kiếm sự hoa mỹ. Họ tìm kiếm sự sống sót.

Ở phía đối diện, Flick tung Ronald Araujo lên đá tiền đạo trong những phút cuối. Đó là canh bạc cuối cùng. Gerard Martin có cú sút đi sát xà ngang. Sáu phút bù giờ trôi qua trong tiếng gầm của khán đài. Barcelona làm tất cả. Họ tấn công bằng niềm tin và cả sự tuyệt vọng.

Barcelona tan mộng ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha.



Nhưng Atletico Madrid không sụp đổ. Họ chịu đựng, tranh chấp quyết liệt và phá bóng khi cần thiết. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 3-0 không đủ để Barcelona đi tiếp. Atletico thua trong 90 phút, nhưng thắng sau hai lượt trận.

Trận bán kết này phơi bày sự đối lập rõ rệt. Barcelona đại diện cho khát vọng và năng lượng trẻ. Atletico đại diện cho kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong bóng đá, đôi khi chiến thắng không thuộc về đội chơi đẹp hơn, mà thuộc về đội biết giữ cái đầu lạnh lâu hơn.

Atletico Madrid trở lại chung kết Cúp Nhà vua lần đầu kể từ năm 2013. Họ không bước vào trận đấu cuối cùng với hình ảnh hào nhoáng. Họ bước vào đó với tư thế của kẻ đã đi qua bão tố và vẫn đứng vững.