Một phát biểu của Kane khiến Barca phải chững lại

Giữa tin đồn được Barcelona quan tâm, Harry Kane lên tiếng dứt khoát về tương lai sau màn trình diễn rực sáng trong màu áo Bayern Munich.

Kane đáp trả Barca: “Tôi hạnh phúc ở Bayern”.

Harry Kane lại khiến Bundesliga phải nhắc tên mình. Trong chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Eintracht Frankfurt, tiền đạo người Anh lập cú đúp, tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Anh có 28 bàn sau 23 trận mùa này, con số đủ để đặt mục tiêu vượt qua kỷ lục 41 bàn mà Robert Lewandowski thiết lập ở mùa 2020/21.

Sau trận đấu, tâm điểm không chỉ nằm ở phong độ của Kane mà còn ở những tin đồn từ Tây Ban Nha. Khi được hỏi về khả năng Barcelona quan tâm, chân sút 32 tuổi trả lời ngắn gọn và rõ ràng: “Tôi chưa nghe thấy điều gì. Bố và anh trai tôi xử lý những vấn đề đó nên tôi không biết họ có nhận được thông tin gì không. Nhưng họ chưa nói gì với tôi. Tôi đang tận hưởng việc thi đấu ở đây và rất hạnh phúc tại Bayern. Tôi chỉ tập trung cho mùa giải này và cho Bayern”.

Phát biểu này được xem là lời khép lại những suy đoán. Trước đó, Xavi Vilajoana, ứng viên cho ghế chủ tịch Barcelona, tiết lộ trong một sự kiện tranh cử rằng ông đã liên hệ với đại diện của Kane để thăm dò khả năng chiêu mộ.

“Chúng tôi phải hành động thận trọng và chuyên nghiệp. Chúng tôi đang đánh giá nhiều hồ sơ, và Kane là một trong số đó. Cậu ấy là tay săn bàn, chơi vì tập thể và rất sắc bén trong không gian hẹp, những phẩm chất Barca cần”, Vilajoana nói.

Kane đang hạnh phúc tại Bayern.

Trong khi đó, Joan Laporta, người được đánh giá cao ở cuộc bầu cử ngày 15/3, cũng lên tiếng theo cách thận trọng hơn. Ông khẳng định Barca đang tập trung vào kế hoạch dài hạn và xây dựng đội hình dựa trên tiêu chí chuyên môn rõ ràng. Laporta thừa nhận Kane là cầu thủ xuất sắc, nhưng nhấn mạnh ưu tiên là duy trì một tập thể ổn định và cạnh tranh.

Về phía Bayern, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Kane gia nhập đội bóng Đức năm 2023 với mức phí khoảng 100 triệu euro và còn hợp đồng đến năm 2027. Anh đã để điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro hết hiệu lực vào cuối tháng 1. Động thái này cho thấy cam kết lâu dài với sân Allianz Arena.

Không chỉ ổn định trên sân cỏ, Kane còn nhiều lần chia sẻ anh và gia đình cảm thấy thoải mái tại Munich. Vợ anh, Katie, cùng bốn người con đã thích nghi tốt với cuộc sống mới. Khi hậu phương vững vàng và phong độ đạt đỉnh, Kane không có lý do để xao nhãng.

Barcelona có thể ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại, Kane chỉ thuộc về Bayern.