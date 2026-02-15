Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kane cán mốc 500 bàn nhanh hơn Ronaldo

  • Chủ nhật, 15/2/2026 21:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Harry Kane chạm cột mốc 500 bàn trong sự nghiệp chỉ sau 743 trận, nhanh hơn Cristiano Ronaldo và khẳng định vị thế của một trong những sát thủ ổn định nhất thế hệ này.

Kane cán mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp đỉnh cao. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/2, trên sân nhà của Bayern Munich, Kane ghi cú đúp vào lưới Werder Bremen trong chiến thắng 3-0 tại vòng 22 Bundesliga.

Bàn thắng thứ hai, đến ở phút 25 bằng cú sút chìm ngoài vùng cấm, chính là pha lập công thứ 500 trong sự nghiệp của tiền đạo người Anh. Một cột mốc tròn trịa và đầy tính biểu tượng.

Theo thống kê, Kane cần 743 trận để cán mốc 500 bàn. Cristiano Ronaldo chạm cột mốc này sau 753 trận, chậm hơn Kane 10 trận.

Lionel Messi nhanh hơn tất cả khi đạt 500 bàn chỉ sau 632 trận. Con số này cho thấy Kane vượt Ronaldo về tốc độ ghi 500 bàn, dù vẫn còn khoảng cách đáng kể so với Messi.

Tại Bundesliga mùa này, Kane đã có 26 bàn. Kể từ khi gia nhập Bayern năm 2023, anh ghi 126 bàn trên mọi đấu trường.

Trước đó, Kane có 280 bàn cho Tottenham Hotspur và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB phía Bắc London. Tổng cộng 500 bàn là thành quả của hơn một thập kỷ duy trì hiệu suất cao ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Sau trận đấu, Kane bày tỏ bằng bài đăng trên mạng xã hội X: “Cá nhân tôi thực sự tự hào khi đạt mốc 500 bàn trong sự nghiệp. Những cột mốc như vậy khiến tôi rất tự hào. Tôi cố gắng cảm nhận và trân trọng điều đó. Xin cảm ơn tất cả đồng đội, các HLV và đội ngũ nhân viên đã giúp tôi đạt được thành tích này".

Anh nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo vẫn là những bàn thắng và các danh hiệu tập thể.

Ở tuổi 32, Kane không còn được nhắc đến như "tài năng triển vọng" mà là biểu tượng của sự bền bỉ. Anh không tạo ra quá nhiều ồn ào ngoài sân cỏ. Kane chọn cách nói bằng bàn thắng. 500 bàn trong 743 trận là minh chứng rõ ràng.

Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với 57 điểm, hơn Dortmund 6 điểm. Trong cuộc đua danh hiệu, Kane tiếp tục là mũi nhọn quan trọng nhất. Và khi so sánh với Ronaldo ở cùng cột mốc, tiền đạo người Anh có quyền tự hào về thành tích của mình.

Đào Trần

Ronaldo Cristiano Ronaldo Harry Kane Harry Kane Cristiano Ronaldo Bayern Munich

