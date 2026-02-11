Al Ittihad đưa tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich trở thành mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch nâng tầm đội bóng ở kỳ chuyển nhượng hè.

Kane giàu to nếu sang Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, Al Ittihad sẵn sàng đề nghị mức giá 100 triệu euro dành cho Bayern Munich để chiêu mộ Kane, con số rất lớn đối với một cầu thủ ở tuổi 32. Bên cạnh đó, đội trưởng tuyển Anh sẽ nhận mức lương gấp đôi thu nhập hiện tại nếu sang Saudi Arabia chơi bóng. Hiện tại, Kane nhận 480.000 euro/tuần tại Bayern, theo Capology, mức cao nhất đội.

Kế hoạch của Al Ittihad là đưa Kane về đội trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới hoặc chậm nhất vào năm 2027, thời điểm hợp đồng của anh với Bayern Munich kết thúc. Ban lãnh đạo Al Ittihad tin rằng một trung phong đẳng cấp thế giới như Kane sẽ là mảnh ghép quan trọng để họ cạnh tranh mọi danh hiệu trong nước và châu lục.

Về mặt chuyên môn, HLV Sergio Conceicao của Al Ittihad muốn biến Kane thành biểu tượng mới của CLB, thay thế Karim Benzema rời đi. Chiến lược gia này ấp ủ tham vọng xây dựng hàng công đáng gờm với Kane đá cặp cùng tân binh Youssef En-Nesyri, bên cạnh sự hỗ trợ của Moussa Diaby và Steven Bergwijn.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, Al Ittihad có thể sở hữu một trong những hàng công mạnh nhất Saudi Pro League, thậm chí cả châu Á.

Kane được săn đón. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 32, Kane vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, đội trưởng tuyển Anh đã ghi 38 bàn và có 5 kiến tạo sau 33 trận, trở thành chân sút chủ lực của đội bóng xứ Bavaria.

Hiện tại, Kane đang hài lòng với cuộc sống tại Munich sau khi chuyển cả gia đình sang Đức sinh sống. Điều này khiến tương lai của anh vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi Bayern cũng muốn giữ chân đội trưởng tuyển Anh lâu dài.

