Carrick ra quyết định với đội hình MU

HLV Michael Carrick sẽ không đưa toàn đội đi tập huấn xa hay di chuyển ra khỏi Manchester trong khoảng thời gian 13 ngày không có trận đấu chính thức, trước khi trở lại thi đấu tại Goodison Park trong khuôn khổ Premier League.

MU sẽ không tham dự tour du đấu giữa mùa giải để kiếm tiền.

Quyết định này được đưa ra sau trận hòa 1-1 với West Ham United ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2. Sau khi Manchester United bị loại sớm khỏi FA Cup, điều này tạo ra khoảng trống lịch thi đấu khá dài.

Sau vòng 26, Premier League sẽ tạm nghỉ 1 tuần để nhường chỗ cho FA Cup. Với MU, vì trận tiếp theo là chuyến làm khách tới Everton ở trận đấu muộn nhất vòng 27 vào rạng sáng 24/2, nên dàn sao "Quỷ đỏ" sẽ nghỉ tới 13 ngày.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ban lãnh đạo MU thường xuyên úp mở về khả năng đưa đội bóng ra nước ngoài du đấu để kiếm tiền. Theo The Times, MU từng có những cuộc trao đổi sơ bộ về khả năng sang Trung Đông thi đấu vào tháng 2.

Ý tưởng này từng được cựu HLV Ruben Amorim ủng hộ công khai hồi đầu mùa, trong bối cảnh MU không giành vé dự cúp châu Âu và cần tìm thêm nguồn thu để bù đắp ngân sách. Song, khi Carrick nắm quyền, kế hoạch ấy bị gạt sang một bên.

Carrick cho rằng việc giữ đội bóng ở lại Manchester sẽ tạo ra sự ổn định, tập trung vào việc hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo. Việc di chuyển xa có thể gây mệt mỏi hoặc làm gián đoạn nhịp độ của đội bóng.

