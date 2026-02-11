Aaron Wan-Bissaka lại toả sáng trước MU

Rạng sáng 11/2, hậu vệ Aaron Wan-Bissaka có màn trình diễn ấn tượng trong trận West Ham hòa Manchester United 1-1 tại London Stadium thuộc vòng 26 Premier League, qua đó tiếp tục để lại dấu ấn mỗi lần đối đầu đội bóng cũ.

Aaron Wan-Bissaka chơi hay mỗi khi đối đầu đội bóng cũ. Ảnh: Reuters

Trong chuyến làm khách đến London Stadium, Manchester United gặp nhiều khó khăn trước West Ham và chỉ rời sân với một điểm. Trận đấu này chứng kiến sự chú ý đặc biệt dành cho Aaron Wan-Bissaka, cầu thủ từng khoác áo "Quỷ đỏ" trước khi gia nhập West Ham với mức phí 15 triệu bảng.

Ngay từ hiệp một, Manchester United tạo ra cơ hội nguy hiểm sau một tình huống phạt góc được tổ chức bài bản ở phút 22. Luke Shaw băng vào dứt điểm ở cự ly gần, nhưng Wan-Bissaka kịp thời lùi về chọn đúng vị trí phá bóng ngay trên vạch vôi. Pha cứu thua này được xem là điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn phòng ngự của hậu vệ người Anh.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Wan-Bissaka giữ vai trò trụ cột bên hành lang phải của West Ham. Theo thống kê, cầu thủ này đạt tỷ lệ chuyền chính xác 75%, có 3 pha phá bóng, 3 lần cắt bóng và thắng 2 trong 6 tình huống tranh chấp tay đôi. Những con số phản ánh rõ sự chắc chắn và tập trung của Wan-Bissaka trước các đợt lên bóng từ phía Manchester United.

Khả năng phòng ngự 1 đối 1 và những pha can thiệp mang tính "dị thường" vốn là thương hiệu của Wan-Bissaka trong giai đoạn khoác áo Manchester United. Ở trận đấu này, chính những phẩm chất đó tiếp tục được anh thể hiện, nhưng trong màu áo đối thủ. Sự xuất hiện đúng lúc của hậu vệ 26 tuổi nhiều lần khiến các pha tấn công của đội khách bị chặn đứng.

Với Manchester United, việc không thể xuyên thủng hành lang phải của West Ham là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng gặp bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong khi đó, Wan-Bissaka tiếp tục chứng minh giá trị của mình và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp West Ham giữ lại một điểm.

Màn trình diễn tại London Stadium một lần nữa cho thấy Wan-Bissaka luôn biết cách gây khó khăn cho đội bóng cũ, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của anh trong hệ thống phòng ngự của West Ham ở Premier League mùa này.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.