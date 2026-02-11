Cuộc đua top 4 gay cấn giữa MU và Chelsea

Sau vòng 26 Premier League, Manchester United và Chelsea chỉ còn cách nhau đúng 1 điểm trong cuộc cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới, trước giai đoạn lịch thi đấu mang tính bản lề.

MU và Chelsea chỉ cách nhau một điểm. Ảnh: Reuters.

Sau vòng 26 Premier League 2025/26, cuộc đua vào top 4 đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Manchester United tiếp tục giữ vị trí thứ 4 với 45 điểm, trong khi Chelsea bám sát ngay phía sau với 44 điểm. Cả hai đội đều đánh rơi điểm ở vòng đấu vừa qua, khiến cục diện trở nên khó đoán.

Chelsea ra sân sớm trên sân nhà Stamford Bridge và khởi đầu thuận lợi trước Leeds United. Các bàn thắng của Joao Pedro và Cole Palmer giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Tuy nhiên, Chelsea không giữ được lợi thế. Họ để đối thủ gỡ hòa 2-2, qua đó đánh rơi chiến thắng trong trận đấu được đánh giá là cơ hội tốt để bứt lên trong cuộc đua top 4.

Manchester United cũng chỉ giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân London Stadium. West Ham United tiến rất gần chiến thắng 1-0, nhưng ở phút bù giờ thứ sáu, tiền đạo Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn gỡ hòa, giúp "Quỷ đỏ" thoát thua. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Michael Carrick duy trì vị trí thứ 4, song khoảng cách với Chelsea chỉ còn một điểm mong manh.

Với việc cả hai đội đều không tận dụng được cơ hội ở vòng 26, giai đoạn 5 tuần sắp tới được xem là bước ngoặt của cuộc đua. Manchester United phải lần lượt đối đầu Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth. Trong đó, trận gặp Aston Villa - đội đang đứng thứ 3 - được đánh giá là thử thách lớn nhất.

Chelsea đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt hơn. Sau Burnley, đội bóng thành London phải làm khách liên tiếp trước Arsenal và Aston Villa chỉ trong vòng ba ngày, trước khi chạm trán Newcastle và Everton. Chuỗi trận này có thể định đoạt khả năng giành vé Champions League của thầy trò HLV trưởng Chelsea.

Khoảng cách chỉ một điểm khiến mỗi trận đấu sắp tới đều mang ý nghĩa quyết định. Trong bối cảnh phong độ hai đội chưa ổn định, cuộc đua top 4 Premier League hứa hẹn tiếp tục giằng co đến những vòng cuối cùng.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.