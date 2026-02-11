Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc

  • Thứ tư, 11/2/2026 06:00 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Rạng sáng 11/2, trận hòa 1-1 trước West Ham khiến MU lỡ cơ hội nối dài mạch thắng, đồng thời khiến một CĐV nổi tiếng của đội bóng phải tiếp tục chờ ngày cắt tóc.

Biểu cảm thất vọng của The United Strand khi MU đứt mạch thắng.

Hơn một năm trước, Frank Ilett hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand tự đặt ra thử thách không cắt tóc cho đến khi MU thắng liền 5 trận. Cuộc đối đầu với West Ham thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 vì thế mang tính quyết định. MU thắng, anh sẽ được cắt tóc. Ngược lại, thử thách lập tức bị đặt lại từ đầu.

Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, West Ham mở tỷ số ở phút 50 nhờ công Tomas Soucek. Trên sóng livestream, The United Strand lộ rõ sự thất vọng khi ôm mặt, chết lặng trước bàn thua. Nỗi tiếc nuối càng lớn khi bàn thắng của Casemiro sau đó bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Manchester United dồn ép trong phần còn lại của trận đấu, nhưng phải chờ đến phút bù giờ, Benjamin Sesko mới kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1, giữ lại một điểm cho đội khách. Như vậy, mạch 4 trận thắng liên tiếp của MU bị chấm dứt.

Với The United Strand, kết quả đồng nghĩa với thử thách quay về vạch xuất phát. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh ngồi bất động, không nói nên lời, rồi chỉ thốt lên ngắn gọn: "Một trận đấu kỳ lạ. Thật đau lòng".

MU sẽ lần lượt chạm trán Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth. Điều đó đồng nghĩa nếu mọi thứ suôn sẻ, The United Strand cũng phải chờ đến ít nhất ngày 20/3 mới có thể hy vọng được cắt tóc.

Sesko ghi bàn phút bù giờ, MU níu điểm trước West Ham

Bàn gỡ hòa ở phút 90+6 của Benjamin Sesko giúp MU rời sân West Ham với tỷ số 1-1, qua đó kéo dài chuỗi bất bại tại Premier League lên con số chín.

48 phút trước

MU đặt dấu chấm hết cho Rashford

MU đã xác định hướng đi dài hạn mà không có cái tên Marcus Rashford trong kế hoạch.

9 giờ trước

Maguire xứng đáng được MU gia hạn

Cựu trung vệ Wes Brown cho rằng Harry Maguire xứng đáng được Manchester United gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh đội bóng đang ổn định trở lại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU Frank Ilett Tomas Soucek Michael Moritz Sáng 11/2 Leading

    Đọc tiếp

    Man City dua ra quyet dinh cho Grealish hinh anh

    Man City đưa ra quyết định cho Grealish

    10 phút trước 05:58 11/2/2026

    0

    Sau ca phẫu thuật bàn chân khiến Jack Grealish phải nghỉ hết mùa 2025/26, Man City được cho là chốt phương án tiếp tục cho mượn tiền vệ này, với Everton nổi lên là điểm đến ưu tiên.

    Benzema da nhan gi cho Ronaldo? hinh anh

    Benzema đã nhắn gì cho Ronaldo?

    10 phút trước 05:58 11/2/2026

    0

    Một tin nhắn mang tính đùa vui từ Karim Benzema được cho là đã đẩy sự bức xúc của Cristiano Ronaldo lên đỉnh điểm, khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phản ứng mạnh với Al-Nassr.

    Newcastle ha Spurs, chiec ghe cua Frank lung lay du doi hinh anh

    Newcastle hạ Spurs, chiếc ghế của Frank lung lay dữ dội

    23 phút trước 05:46 11/2/2026

    0

    Chiến thắng 2-1 ngay tại Tottenham Hotspur Stadium không chỉ giúp Newcastle United giải cơn khát điểm, mà còn đẩy Tottenham lún sâu vào khủng hoảng và đặt Thomas Frank trước sức ép sa thải ngày một rõ rệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý