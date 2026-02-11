Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc

Rạng sáng 11/2, trận hòa 1-1 trước West Ham khiến MU lỡ cơ hội nối dài mạch thắng, đồng thời khiến một CĐV nổi tiếng của đội bóng phải tiếp tục chờ ngày cắt tóc.

Biểu cảm thất vọng của The United Strand khi MU đứt mạch thắng.

Hơn một năm trước, Frank Ilett hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand tự đặt ra thử thách không cắt tóc cho đến khi MU thắng liền 5 trận. Cuộc đối đầu với West Ham thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 vì thế mang tính quyết định. MU thắng, anh sẽ được cắt tóc. Ngược lại, thử thách lập tức bị đặt lại từ đầu.

Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, West Ham mở tỷ số ở phút 50 nhờ công Tomas Soucek. Trên sóng livestream, The United Strand lộ rõ sự thất vọng khi ôm mặt, chết lặng trước bàn thua. Nỗi tiếc nuối càng lớn khi bàn thắng của Casemiro sau đó bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Manchester United dồn ép trong phần còn lại của trận đấu, nhưng phải chờ đến phút bù giờ, Benjamin Sesko mới kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1, giữ lại một điểm cho đội khách. Như vậy, mạch 4 trận thắng liên tiếp của MU bị chấm dứt.

Với The United Strand, kết quả đồng nghĩa với thử thách quay về vạch xuất phát. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh ngồi bất động, không nói nên lời, rồi chỉ thốt lên ngắn gọn: "Một trận đấu kỳ lạ. Thật đau lòng".

MU sẽ lần lượt chạm trán Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth. Điều đó đồng nghĩa nếu mọi thứ suôn sẻ, The United Strand cũng phải chờ đến ít nhất ngày 20/3 mới có thể hy vọng được cắt tóc.