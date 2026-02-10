Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đặt dấu chấm hết cho Rashford

  • Thứ ba, 10/2/2026 21:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU đã xác định hướng đi dài hạn mà không có cái tên Marcus Rashford trong kế hoạch.

MU đặt dấu chấm hết cho Rashford.

Theo The Sun, HLV tạm quyền Michael Carrick không xem Rashford là gương mặt phù hợp với MU hiện tại. Đó là lý do cựu tiền vệ này không gọi học trò cũ trở lại trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết HLV Carrick chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải với những con người sẵn có, trong lúc ban lãnh đạo tiếp tục tìm kiếm một HLV chính thức.

Giám đốc Điều hành Omar Berrada cùng Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox vẫn đang tiến hành quá trình tái cấu trúc đội hình. Với họ, Rashford không còn được xem là nhân tố quan trọng của MU. Phương án bán đứt cầu thủ 28 tuổi vào mùa hè được đánh giá là lựa chọn hợp lý về cả chuyên môn lẫn tài chính.

MU anh 1

MU muốn bán đứt Rashford. Ảnh: Reuters.

Rashford hiện thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn đến hết mùa, kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 26 triệu bảng. Với tình hình hiện tại, khả năng Rashford rời Old Trafford vào mùa hè tới đang trở nên rõ ràng hơn.

Gia nhập Barcelona vào cuối tháng 7/2025 sau khi đội bóng xứ Catalonia không thể chiêu mộ Inaki Williams và Luis Diaz, Rashford phần nào tìm lại phong độ. Anh ghi được 10 bàn thắng sau 34 lần ra sân cho nhà đương kim vô địch La Liga, đóng góp nhất định vào chiều sâu đội hình tấn công.

Dù vậy, tương lai của Rashford tại Camp Nou vẫn phụ thuộc vào tình hình chính trị tại CLB. Nếu chủ tịch Joan Laporta thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới, ứng viên Victor Font có thể thay đổi bộ máy thể thao, bao gồm việc loại bỏ Giám đốc Thể thao Deco.

Nên nhớ, Deco là người đứng sau thương vụ đưa Rashford đến Barcelona. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua đứt tiền đạo người Anh.

