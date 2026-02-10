Khác biệt của Yamal

Lamine Yamal thừa nhận áp lực khổng lồ tại Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, nhưng việc chủ động ngắt kết nối khỏi bóng đá là bí quyết để thần đồng 18 tuổi giữ được sự cân bằng.

Yamal học được cách cân bằng giữa việc chơi bóng và tận hưởng cuộc sống.

Trong cuộc trò chuyện với ESPN, Yamal chia sẻ anh không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy soi xét, kỳ vọng hay những đoạn băng phân tích bất tận. Thay vào đó, cầu thủ chạy cánh của Barcelona cố gắng sống như một thiếu niên bình thường khi rời khỏi sân tập.

"Tôi làm những gì một người 18 tuổi vẫn làm là đi chơi cùng bạn bè, chăm em trai, chơi PlayStation, đi dạo. Tôi không muốn cả ngày chỉ nghĩ về bóng đá", Yamal nói.

Theo tài năng trẻ này, việc không ám ảnh bởi đối thủ hay liên tục xem lại các tình huống giúp Yamal giữ được sự thoải mái. "Khi ra sân, tôi cống hiến hết mình. Nhưng khi rời sân, tôi cũng làm điều tương tự là tách mình khỏi bóng đá nhiều nhất có thể", Yamal nhấn mạnh.

Thực tế, Yamal dần thay đổi nhiều thứ. Mùa trước, tài năng trẻ của Barcelona thường xuyên đăng tải các dòng trạng thái hoặc hình ảnh đầy cảm xúc, thậm chí có phần thách thức đối thủ lên mạng xã hội trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, gần đây Yamal lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn ngược lại. Thay vì làm nóng dư luận bằng các bài đăng như thường lệ, cầu thủ sinh năm 2007 hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước thềm các trận đấu.

Mùa này, Yamal tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công Barcelona khi ghi 15 bàn sau 30 trận ra sân. Sau quãng thời gian gặp vấn đề ở vùng háng, Yamal trở lại với sự cân bằng hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi teen.

