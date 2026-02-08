Yamal xô đổ hàng loạt kỷ lục

Lamine Yamal tiếp tục phong độ bùng nổ khi nâng tổng số bàn thắng và kiến tạo mùa này lên 30, ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Barcelona trước Mallorca tại vòng 23 La Liga.

Yamal đang thăng hoa tại Barca. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất kể từ khi được đôn lên đội một Barcelona.

Sau bàn thắng vào lưới Mallorca đêm 7/2, tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã cán mốc 30 lần góp dấu giày vào bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia ở mùa giải hiện tại, gồm 15 bàn thắng và 15 kiến tạo, đồng thời đã giành 1 danh hiệu.

Lamine Yamal ghi bàn ở thời điểm Barcelona đang gia tăng sức ép để nới rộng cách biệt trước Mallorca.

Phút 61, từ đường chuyền của Dani Olmo ở sát vòng cấm, cầu thủ mang áo số 10 tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Leo Roman. Bàn thắng này giúp Barcelona dẫn 2-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Đây cũng là bàn thắng thứ 40 của Yamal cho đội một Barcelona, được ghi sau 136 lần ra sân, khi anh mới vừa bước qua tuổi 18.

Theo thống kê của Opta, Lamine Yamal đã ghi 24 bàn sau 92 trận tại La Liga, trở thành cầu thủ có thành tích ghi bàn cao nhất trước tuổi 19 tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trong thế kỷ XXI, vượt qua kỷ lục cũ của Kylian Mbappe là 23 bàn.

Yamal ghi siêu phẩm vào lưới Mallorca. Ảnh; Reuters.

Không chỉ hiệu quả trong khâu dứt điểm, Lamine Yamal còn dẫn đầu về khả năng tạo đột biến. Anh là cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 pha rê bóng thành công trong nhóm các giải đấu thuộc Top 5 châu Âu mùa này.

Bên cạnh đó, Lamine Yamal cũng là cầu thủ La Liga đầu tiên ghi bàn ở 4 trận liên tiếp và giành liên tiếp 5 danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận trước các đối thủ: Oviedo, Copenhagen, Elche, Albacete và Mallorca.

Tính riêng mùa giải hiện tại, Lamine Yamal đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp, gồm 3 trận La Liga, 1 trận Champions League gặp Copenhagen và 1 trận Cúp Nhà vua gặp Albacete. Với 15 bàn thắng và 13 kiến tạo, anh đang là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của Barcelona, chỉ kém Ferran Torres đúng 1 bàn.

Chuỗi thống kê ấn tượng cho thấy Lamine Yamal không còn là hiện tượng nhất thời, mà đang trở thành trụ cột thực sự của Barcelona ở giai đoạn quyết định của mùa giải.