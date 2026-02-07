Barcelona chính thức rút khỏi Super League

Barcelona thông báo rút lui hoàn toàn khỏi dự án Super League, khiến Real Madrid trở thành CLB duy nhất còn lại trong kế hoạch gây tranh cãi này.

Barcelona ra quyết định dứt khoát. Ảnh: Reuters.

Thông báo được CLB xứ Catalonia đưa ra ngắn gọn trên trang chủ: "FC Barcelona thông báo rằng hôm nay CLB đã chính thức gửi thông báo tới European Super League Company và các CLB từng tham gia, về việc Barcelona rút lui khỏi dự án Super League châu Âu".

Với quyết định này, Real Madrid trở thành CLB duy nhất còn lại công khai gắn bó với dự án. Trước đó, hàng loạt đội bóng lớn ở Anh, Italy và chính Tây Ban Nha lần lượt rút lui, để lại Super League trong tình trạng gần như "đóng băng" về mặt thực tiễn.

Super League được công bố lần đầu vào tháng 4/2021 với tham vọng tạo ra một giải đấu khép kín, quy tụ các CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ, các liên đoàn quốc gia, UEFA và FIFA. Dưới áp lực lớn, phần lớn các CLB sáng lập rút lui chỉ sau vài ngày.

Barcelona và Real Madrid là hai trong số ít đội bóng kiên trì theo đuổi Super League đến cùng, với lập luận rằng mô hình này giúp các CLB lớn ổn định tài chính và cạnh tranh công bằng hơn. Trong những năm qua, Barcelona vẫn để ngỏ khả năng tham gia nếu Super League được tái cấu trúc theo hướng "mở" hơn và phù hợp với khung pháp lý châu Âu.

Việc Barcelona rút lui cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của CLB, đặc biệt trong bối cảnh họ đang ưu tiên ổn định tài chính, tái thiết đội hình và duy trì quan hệ với UEFA để đảm bảo nguồn thu từ Champions League. Động thái này cũng giúp Barcelona tránh nguy cơ đối đầu trực diện với các tổ chức quản lý bóng đá châu Âu trong giai đoạn nhạy cảm.

Về phía Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez hiện chưa đưa ra phản hồi mới. Dù vậy, khi chỉ còn một mình, tương lai của Super League gần như rơi vào bế tắc. Không có sự ủng hộ từ các CLB lớn khác, dự án từng được coi là "cuộc cách mạng bóng đá châu Âu" nay đứng trước nguy cơ trở thành một ý tưởng dang dở, nhiều tham vọng nhưng thiếu nền tảng thực tế để tồn tại.