Barcelona quyết mua đứt Marcus Rashford

  • Thứ sáu, 6/2/2026 19:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Barcelona quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford với giá 30 triệu euro sau mùa giải cho mượn được đánh giá là thành công.

Theo Diario Sport, Barcelona đi đến quyết định mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United. Đội bóng xứ Catalonia dự kiến kích hoạt điều khoản mua trị giá 30 triệu euro trong hợp đồng cho mượn, đồng thời đề nghị tiền đạo người Anh ký hợp đồng có thời hạn ba năm.

Quyết định này được đưa ra sau khi Rashford để lại dấu ấn rõ nét trong mùa giải khoác áo Barcelona. Theo thống kê nội bộ của CLB, cầu thủ sinh năm 1997 trực tiếp tham gia vào 23 bàn thắng sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Con số này được xem là đóng góp đáng kể trong bối cảnh Barcelona đang ưu tiên tính hiệu quả và chiều sâu đội hình, thay vì chạy theo những bản hợp đồng đắt đỏ.

Ban lãnh đạo Barcelona tin rằng mức phí 30 triệu euro là hợp lý, thậm chí mang tính “giá hời”, nếu so với mặt bằng chuyển nhượng hiện nay. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm các cầu thủ tấn công được kiểm chứng ở đẳng cấp cao, CLB đánh giá rất khó tìm được một phương án tương đương Rashford với chi phí thấp hơn.

Về chuyên môn, Rashford mang đến cho Barcelona những phẩm chất mà đội bóng này đang cần. Khả năng chơi rộng, tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái và sự linh hoạt khi đá cao nhất hàng công giúp anh phù hợp với nhiều phương án chiến thuật. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League và các giải đấu châu Âu cũng là yếu tố khiến Barcelona yên tâm đặt niềm tin dài hạn.

Với Manchester United, việc bán Rashford theo điều khoản đã thỏa thuận giúp CLB sớm thu về nguồn tài chính ổn định, trong bối cảnh họ đang tiến hành tái cấu trúc đội hình và cân đối ngân sách. Rashford từng là sản phẩm tiêu biểu của học viện MU, nhưng những biến động trong chiến lược và định hướng nhân sự khiến anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

Nếu thương vụ được hoàn tất như dự kiến, Rashford sẽ chính thức khép lại hành trình tại Manchester United để bước sang một chương mới tại Camp Nou. Với Barcelona, đây không chỉ là một bản hợp đồng chuyển nhượng, mà còn là lời khẳng định cho cách tiếp cận thực dụng và có tính toán trong quá trình tái thiết lực lượng.

