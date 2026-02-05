Cú đặt lòng vô giá của Yamal

Ở tuổi 18, Lamine Yamal không chỉ kéo Barcelona vào bán kết Cúp Nhà vua lần thứ 62 trong lịch sử, mà còn gợi lại cảm giác quen thuộc về một thiên tài từng định hình cả một kỷ nguyên.

Barcelona không vào bán kết Cúp Nhà vua bằng sự bùng nổ tập thể hay một thế trận áp đảo tuyệt đối.

Họ đi tiếp nhờ khoảnh khắc khác biệt của Lamine Yamal. Điều đó không còn là bất ngờ. Nó đang trở thành quy luật mới tại sân Camp Nou.

Cú dứt điểm miễn chê của Yamal trước Albacete. Ảnh: Reuters.

Nguồn sống từ đôi chân Yamal

Chiến thắng trên sân Albacete là bước tiến quan trọng trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Nhưng ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ Barca lại một lần nữa được giải cứu bởi cầu thủ trẻ nhất đội hình. Khi áp lực dồn nén, Yamal xuất hiện. Khi nhịp trận đấu chùng xuống, Yamal tạo đột biến. Barca sống bằng đôi chân của một cầu thủ mới 18 tuổi.

Phong độ đầu năm 2026 của Yamal là minh chứng rõ ràng. Sáu trận gần nhất, anh đều để lại dấu ấn trực tiếp. Ghi bàn, kiến tạo hoặc làm cả hai. Không trận nào trôi qua vô nghĩa. Không phút nào bị lãng phí. Đây không còn là chuỗi phong độ nhất thời, mà là sự khẳng định của trạng thái đỉnh cao.

Chuỗi bốn trận liên tiếp ghi bàn ở ba đấu trường khác nhau đặt Yamal vào cột mốc hiếm hoi trong lịch sử Barca. Cái tên gần nhất làm được điều đó là Lionel Messi. Sự so sánh này không mang tính áp đặt, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên. Những cột mốc như vậy chỉ xuất hiện với các cá nhân đặc biệt, nếu không muốn nói là thiên tài.

Quan trọng hơn, Yamal không chơi bóng như một tài năng trẻ cần được che chở. Anh chơi với trách nhiệm của một trụ cột. Barca vô địch Siêu cúp. Barca dẫn đầu La Liga. Barca giành vé trực tiếp vào vòng sau Champions League. Barca vào bán kết Cúp Nhà vua. Trong mọi hành trình đó, Yamal đều hiện diện như mắt xích trung tâm.

Những con số phản ánh đúng vai trò của một trụ cột: 14 bàn thắng và 12 kiến tạo. Yamal là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất đội. Là chân sút đứng thứ hai sau Ferran Torres. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở thống kê.

Nó nằm ở cách Yamal ảnh hưởng lên cấu trúc trận đấu. Mỗi pha chạm bóng của anh đều kéo giãn hàng thủ đối phương. Mỗi lần anh tăng tốc đều buộc đối thủ phải lùi sâu hoặc phạm lỗi.

HLV Hansi Flick đã xoay tua đội hình tại Carlos Belmonte. Nhưng ông không để Yamal nghỉ. Lý do rất rõ ràng, Flick nhìn thấy một cầu thủ đang ở trạng thái sung mãn nhất, cả thể lực lẫn tinh thần. Yamal chơi trọn 90 phút không phải vì thiếu phương án thay thế, mà vì Barca cần sự hiện diện ấy trên sân.

Yamal là nhân tố không thể thiếu của Barca. Ảnh: Reuters.

Yamal trên con đường vào ngôi đền huyền thoại

Sự thừa nhận đến từ mọi phía. Joan Laporta gọi Yamal là thiên tài. Deco nhấn mạnh niềm vui chơi bóng đã trở lại. Gerard Martin gọi anh là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Những lời khen này không mang tính xã giao, chúng phản ánh một thực tế: Barca đang đặt tương lai của mình vào đôi chân của Yamal.

Điều đáng chú ý là Yamal không cho thấy dấu hiệu quá tải. Sau quãng thời gian gặp vấn đề ở vùng háng, anh trở lại với sự cân bằng hiếm thấy ở một cầu thủ tuổi teen. Không gấp gáp. Không phô trương. Chỉ đơn giản là hiệu quả.

Barcelona từng trải qua giai đoạn trống rỗng sau khi Messi rời đi. Nhiều tài năng trẻ xuất hiện rồi mờ nhạt. Nhưng Yamal đang đi theo con đường khác. Không phải người thay thế. Mà là người mở ra một chương mới.

Ở thời điểm này, câu hỏi không còn là Yamal có đủ hay không. Câu hỏi là Barcelona sẽ bảo vệ và khai thác tài năng ấy như thế nào. Bởi một khi thiên tài đã xuất hiện, trách nhiệm còn lại thuộc về cả hệ thống.

Và tại Albacete, trong một buổi tối không quá hào nhoáng, Barcelona lại được nhắc nhở rằng họ đang sở hữu thứ quý giá nhất của bóng đá: một cầu thủ có thể thay đổi số phận trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài.