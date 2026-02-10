Yamal vướng vào bê bối tấn công tình dục

Cảnh sát Catalan (Mossos d'Esquadra) đang thụ lý đơn tố cáo từ một phụ nữ người Hà Lan, cáo buộc cô bị cưỡng bức tình dục bởi anh trai của Ansu Fati tại nhà của Lamine Yamal.

Yamal và Fati đang gặp rắc rối.

Theo ABC, sự việc xảy ra vào rạng sáng 8/2 tại Barcelona. Người phụ nữ cho biết cô đi chơi tại một hộp đêm ở Barcelona cùng với Fatinho Jr. (anh trai của Ansu Fati), Lamine Yamal và một nhóm bạn bè.

Sau đó, nhóm đến ngôi nhà của Yamal, nơi cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh Fatinho. Người phụ nữ quốc tịch Hà Lan khẳng định bị sờ soạng mà không có sự đồng ý, và bị chuốc thuốc mê hoặc chất gây bất tỉnh để tấn công tình dục.

Người phụ nữ cũng cho biết cô tỉnh dậy trong tình trạng không mặc quần áo, bên cạnh nghi phạm. Cảnh sát xác nhận mở cuộc điều tra sự việc liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục.

CLB Barcelona sau đó nhanh chóng phủ nhận sự việc xảy ra có liên quan đến căn hộ của Yamal. Cảnh sát cũng làm rõ rằng vụ việc không diễn ra tại nhà riêng của Yamal ở Esplugas, nhưng ngôi sao tuyển Tây Ban Nha có liên quan đến vụ việc, khi đi chơi chung cùng nhóm bạn kể trên.

Dù chỉ được nạn nhân hoặc những người liên quan đề cập thoáng qua, vụ việc vẫn gây ồn ào không cần thiết với Yamal. Trong khi đó, Ansu Fati, ngôi sao hiện chơi cho Monaco, gặp rắc rối lớn.

