Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

AFC phạt futsal Việt Nam

  • Thứ hai, 9/2/2026 19:41 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt quyết định kỷ luật liên quan đến tuyển futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia.

Futsal Việt Nam bị AFC xử phạt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 2.000 USD do vi phạm Điều 52 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản. Các thành viên trong ban huấn luyện và quan chức tuyển futsal Việt Nam gây thiệt hại tại phòng thay đồ của ban tổ chức sau trận thắng Kuwait 5-4 hôm 27/1.

AFC yêu cầu khoản tiền phạt này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành. Đây được xem là án phạt mang tính cảnh cáo, nhấn mạnh trách nhiệm của ban huấn luyện và bộ phận hậu cần trong việc tuân thủ các quy định về ứng xử và kỷ luật tại giải đấu cấp châu lục.

Bên cạnh án phạt dành cho tập thể, cầu thủ Dương Ngọc Linh của tuyển futsal Việt Nam cũng bị xử lý kỷ luật. Theo quyết định của AFC, Ngọc Linh bị treo giò một trận và phạt 1.000 USD do nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận thắng Lebanon 2-0 hôm 29/1, dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp.

Án treo giò bao gồm cả án tự động cấm thi đấu, và đã được áp dụng ở trận kế tiếp khi tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan 0-1 hôm 31/1. Khoản tiền phạt cá nhân cũng phải được nộp trong thời hạn 30 ngày theo quy định của AFC.

Tại VCK futsal châu Á 2026, tuyển Việt Nam thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3 và dừng bước ở tứ kết.

Thua Iran, tuyển futsal Indonesia lỡ cơ hội tạo kỳ tích

Tối 7/2, tuyển futsal Indonesia thua Iran ở chung kết giải futsal châu Á 2026.

47:2801 hôm qua

Trận thua 0-12 gây bão bóng đá châu Phi

Hôm 4/2, thất bại 0-12 của tuyển futsal Cameroon trước Angola ở vòng loại thứ 2 futsal AFCON 2026 gây chú ý trên truyền thông châu Phi bởi thống kê về việt vị.

09:37 7/2/2026

HLV tuyển futsal Indonesia phẫn nộ

Huấn luyện viên Hector Souto phản ứng mạnh trước phát biểu của một nhà báo, cho rằng Indonesia không có cơ hội trước Iran ở chung kết giải futsal châu Á 2026.

06:25 7/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Việt Nam Việt Nam

    Đọc tiếp

    Bong da chon Mainoo, khong cho Amorim hinh anh

    Bóng đá chọn Mainoo, không chờ Amorim

    56 phút trước 19:23 9/2/2026

    0

    Kobbie Mainoo thăng hoa khi Ruben Amorim rời MU với một hệ thống chưa kịp "đơm hoa kết quả", qua đó phơi bày sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý