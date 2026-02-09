AFC phạt futsal Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố loạt quyết định kỷ luật liên quan đến tuyển futsal Việt Nam tại giải futsal châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia.

Futsal Việt Nam bị AFC xử phạt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 2.000 USD do vi phạm Điều 52 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, liên quan đến hành vi làm hư hỏng tài sản. Các thành viên trong ban huấn luyện và quan chức tuyển futsal Việt Nam gây thiệt hại tại phòng thay đồ của ban tổ chức sau trận thắng Kuwait 5-4 hôm 27/1.

AFC yêu cầu khoản tiền phạt này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định được ban hành. Đây được xem là án phạt mang tính cảnh cáo, nhấn mạnh trách nhiệm của ban huấn luyện và bộ phận hậu cần trong việc tuân thủ các quy định về ứng xử và kỷ luật tại giải đấu cấp châu lục.

Bên cạnh án phạt dành cho tập thể, cầu thủ Dương Ngọc Linh của tuyển futsal Việt Nam cũng bị xử lý kỷ luật. Theo quyết định của AFC, Ngọc Linh bị treo giò một trận và phạt 1.000 USD do nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận thắng Lebanon 2-0 hôm 29/1, dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp.

Án treo giò bao gồm cả án tự động cấm thi đấu, và đã được áp dụng ở trận kế tiếp khi tuyển futsal Việt Nam thua Thái Lan 0-1 hôm 31/1. Khoản tiền phạt cá nhân cũng phải được nộp trong thời hạn 30 ngày theo quy định của AFC.

Tại VCK futsal châu Á 2026, tuyển Việt Nam thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3 và dừng bước ở tứ kết.