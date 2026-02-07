Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trận thua 0-12 gây bão bóng đá châu Phi

  • Thứ bảy, 7/2/2026 09:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 4/2, thất bại 0-12 của tuyển futsal Cameroon trước Angola ở vòng loại thứ 2 futsal AFCON 2026 gây chú ý trên truyền thông châu Phi bởi thống kê về việt vị.

bong da chau Phi anh 1

Thông số gây chú ý ở trận thua của futsal Cameroon trước Angola.

Tỷ số 12-0 không quá bất ngờ trong futsal, khi sự chênh lệch trình độ thường được phản ánh rất rõ. Tuy nhiên, chi tiết gây bão nằm ở một thông số không hề tồn tại trong môn chơi này. Với futsal, luật thi đấu không có khái niệm việt vị. Tuy nhiên, đơn vị truyền hình của Liên đoàn Bóng đá Cameroon vẫn hiển thị thông số như một trận bóng đá sân 11 người thông thường.

Sai sót hy hữu ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài chế giễu và chỉ trích dữ dội, đồng thời phản ánh phần nào sự hỗn loạn bao trùm bóng đá futsal nước này sau một thất bại muối mặt. Nhiều CĐV đùa vui rằng bóng đá châu Phi luôn khiến người ta phải bật cười.

Trở lại với diễn biến trên sân, Angola cho thấy sự vượt trội ngay từ đầu. Đội khách kiểm soát nhịp độ, áp đặt thế trận pressing tầm cao và liên tục trừng phạt những sai lầm trong khâu phòng ngự của Cameroon. Chỉ sau hiệp một, tỷ số là 8-0, gần như khép lại mọi hy vọng cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, các pha phối hợp nhanh ở trung lộ, những tình huống dứt điểm một chạm và khả năng xoay sở trong không gian hẹp của Angola tiếp tục khiến hàng thủ Cameroon vỡ vụn. Chung cuộc, Angola ghi thêm 4 bàn để hoàn tất chiến thắng 12-0 đầy áp đảo.

bong da chau Phi anh 2

Cameroon (trái) thua muối mặt trên sân nhà.

Kết quả này đưa Angola tiến rất gần tới tấm vé dự VCK futsal AFCON 2026, tổ chức tại Morocco vào tháng 4 tới. Ngược lại, Cameroon không chỉ đối diện nguy cơ bị loại sớm, mà còn chịu tổn hại nặng nề về hình ảnh, khi trận thua gắn liền với một lỗi thống kê khó có thể bào chữa.

Trận lượt về trên đất Angola ngày 8/2 có thể là cơ hội sửa sai, nhưng với những gì diễn ra, đó hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại cho futsal Cameroon.

