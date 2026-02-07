Quyết định làm rung chuyển bóng đá Morocco

Bóng đá Morocco dậy sóng khi HLV Walid Regragui bất ngờ bày tỏ ý định từ chức, chỉ 4 tháng trước thời điểm World Cup 2026 khởi tranh

HLV Walid Regragui được cho là nộp đơn từ chức.

Theo nhiều nguồn tin, nhà cầm quân 50 tuổi thông báo mong muốn rút lui ngay lập tức tới Liên đoàn Bóng đá Morocco (FRMF). Quyết định gây sốc được đưa ra trong bối cảnh Regragui được cho là kiệt quệ về tinh thần, sau thất bại đầy cay đắng trước Senegal ở chung kết CAN 2025.

Thời điểm Regragui cân nhắc chia tay đội tuyển được xem là cực kỳ nhạy cảm, khi "Những chú sư tử Atlas" chỉ còn ít tháng chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Morocco vừa trải qua hành trình đáng nhớ tại CAN 2025, lần đầu góp mặt ở trận chung kết sau hơn hai thập kỷ. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Senegal trong trận đấu phủ bóng tranh cãi đã để lại dư chấn lớn. Với Regragui, đó dường như là giọt nước tràn ly sau chuỗi áp lực kéo dài suốt nhiều năm.

Theo Foot Mercato, quyết định của Regragui không xuất phát từ một sự cố đơn lẻ, mà là hệ quả của sự bào mòn tinh thần tích tụ. Kể từ sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, ông liên tục phải gánh vác kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ và truyền thông, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển được xem là thế lực mới của bóng đá thế giới.

HLV Regragui là kiến trúc sư cho thành công của Morocco suốt những năm qua.

Dù vậy, việc Regragui ra đi chưa được xác nhận chính thức. FRMF, đứng đầu là Chủ tịch Fouzi Lekjaa, đang tiến hành các cuộc thảo luận nội bộ nhằm thuyết phục ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển cho nhiệm vụ cuối cùng tại World Cup 2026.

RMC Sport cho biết Liên đoàn chưa chấp nhận đơn từ chức, trong khi Regragui được đồn đoán đã nhận được sự quan tâm từ các CLB Saudi Arabia.

Nếu đây thật sự là hồi kết, Regragui sẽ rời đi với di sản đồ sộ gồm 36 chiến thắng sau 49 trận, cùng dấu ấn lịch sử khi trở thành HLV châu Phi đầu tiên đưa một đội tuyển vào bán kết World Cup. Quan trọng hơn, ông góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận bóng đá châu Phi.

Với những chiến tích đó, khả năng ông chia tay tuyển Morocco ngay trước thầm World Cup 2026 có thể khiến bóng đá nước này biến động lớn.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.