Cảnh hỗn hoạn ở chung kết cúp châu Phi

Ở phút bù giờ thứ 3, Abdoulaye Seck đưa được bóng vào lưới Morocco, song bàn thắng của Senegal không được công nhận. Trọng tài Jean-Jacques Gambo Ndala xác định có lỗi trước đó. Quyết định này lập tức thổi bùng tranh cãi trên sân.