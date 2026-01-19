Cảnh hỗn hoạn ở chung kết cúp châu Phi

|
Trận chung kết có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, nhưng điều đó không làm giảm đi sức nóng, căng thẳng và tranh cãi dữ dội trên sân Prince Moulay Abdellah (Rabat).
Trận chung kết cúp châu Phi được đẩy lên cao trào nghẹt thở ở những phút cuối, khi mọi diễn biến căng thẳng nhất đều dồn lại sau mốc 90 phút thi đấu chính thức.
Ở phút bù giờ thứ 3, Abdoulaye Seck đưa được bóng vào lưới Morocco, song bàn thắng của Senegal không được công nhận. Trọng tài Jean-Jacques Gambo Ndala xác định có lỗi trước đó. Quyết định này lập tức thổi bùng tranh cãi trên sân.
Chưa đầy 5 phút sau, vị vua áo đen tiếp tục trở thành tâm điểm khi chỉ tay vào chấm phạt đền cho Morocco, khiến bầu không khí trên sân trở nên vô cùng hỗn loạn.
Phản ứng dữ dội với các quyết định liên tiếp của trọng tài, HLV trưởng Senegal là ông Pape Bouna Thiaw yêu cầu các cầu thủ rời sân.
Cầu thủ Senegal cùng nhau kêu gọi bỏ ra khỏi sân khiến khung cảnh trận chung kết trở nên hỗn loạn. Ban huấn luyện Senegal cho rằng trọng tài đưa ra loạt quyết định khiến các cầu thủ của họ tổn thương tinh thần, không thể tiếp tục thi đấu.
Trong khi đó, đội trưởng Achraf Hakimi cùa Morocco đứng thẫn thờ trên sân. Sự hỗn loạn bao trùm khi trận chung kết bị treo lơ lửng trong bầu không khí căng thẳng chưa từng thấy.
Trên khán đài, khán giả chủ nhà vỡ òa với không khí cuồng nhiệt, trong khi cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Senegal rơi vào cơn phẫn nộ.
Trong lúc giận dữ, nhiều cổ động viên Senegal tìm cách tràn xuống sân.
Lực lượng an ninh phải lập tức can thiệp để ổn định tình hình và đảm bảo an toàn cho trận đấu.
Chỉ sau khi ban tổ chức can thiệp và thuyết phục, đội tuyển Senegal mới trở lại thi đấu. Trận đấu bị gián đoạn gần 20 phút trước khi bắt đầu lại với tình huống sút phạt đền cho Morocco.
Trên chấm 11 m, Brahim Diaz là người được lựa chọn thực hiện cú sút quyết định. Tuy nhiên, cầu thủ này lại mạo hiểm với một pha Panenka thiếu lực, qua đó đánh rơi thời cơ không thể tốt hơn để Morocco khép lại trận chung kết.
Không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút chính thức, buộc hai đội bước vào hiệp phụ đầy căng thẳng. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Senegal tạo ra khác biệt. Pape Gueye xuất hiện đúng thời điểm, tung cú dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn Morocco hoàn toàn bất lực và mang về bàn thắng quyết định.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bầu không khí trên sân chia làm hai nửa đối lập. Senegal vỡ òa cảm xúc khi lần thứ 2 bước lên đỉnh châu Phi trong 3 lần góp mặt gần nhất ở đấu trường danh giá cấp châu lục này.
CĐV Senegal ăn mừng cuồng nhiệt, người dân cũng bắt đầu đổ ra đường.
Trong khi đó, CĐV Morocco bật khóc nức nở.
Các cầu thủ Morocco nằm gục xuống sân khi họ tưởng chừng đã ở rất gần với chiếc cúp vô địch.
