Đội bóng Bỉ đổi vận nhờ cầu thủ Nhật Bản

Với dàn cầu thủ Nhật Bản hùng hậu, Sint-Truiden (STVV) đang trải qua mùa giải lịch sử tại Jupiler Pro League (Giải VĐQG Bỉ) 2025/26.

Sint-Truiden đang đua vô địch Bỉ mùa này.

Từ một đội bóng chật vật trụ hạng ở mùa trước, STVV bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng giải VĐQG Bỉ, chỉ kém đội dẫn đầu Union Saint-Gilloise vỏn vẹn 1 điểm. Tại vòng 24, STVV có chiến thắng đậm 4-0 trước Westerlo hôm 7/2 để khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự lột xác của đội bóng vùng Limburg. Yếu tố then chốt giúp STVV đổi vận chính là làn sóng cầu thủ Nhật Bản, những người đang đóng góp cực lớn vào thành tích đội bóng.

Từ lâu, STVV sở hữu lượng lớn tài năng từ xứ sở hoa anh đào, nhờ mối liên hệ chặt chẽ với chủ sở hữu Nhật Bản và chiến lược chiêu mộ liên tục từ J.League. Chủ sở hữu CLB này từ năm 2017 là DMM, công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Hiện tại, đội hình Sint-Truiden có 8 cầu thủ Nhật Bản, nằm trong số những đội châu Âu "Nhật hóa" mạnh mẽ nhất. Nổi bật ở STVV có bộ ba Rihito Yamamoto, Keisuke Goto và Ryotaro Ito.

Dàn sao Nhật Bản đang giúp Sint-Truiden đua vô địch.

Goto, tiền đạo trẻ 20 tuổi được mượn từ Anderlecht, đang là vua phá lưới của đội với 9 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 22 trận. Anh trở thành nhân tố quan trọng ở hàng công, không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn thể hiện khả năng pressing hiệu quả.

Trong chiến thắng đậm 4-0 trước Westerlo hôm 7/2, 7 cầu thủ Nhật Bản đá chính, từ thủ môn Leo Kokubo đến các trung vệ như Shogo Taniguchi hay tiền vệ, tiền đạo. Nhiều người còn nói vui rằng STVV trông giống một đội đang chơi ở J League hơn cả, với công thức "7 cầu thủ Nhật + 4 ngoại binh".

Ở trận thắng Westerlo 4-0, các cầu thủ Nhật Bản tỏa sáng rực rỡ khi in dấu giày trong cả 4 bàn thắng. Yamamoto ghi cú đúp, Goto cũng ghi bàn và kiến tạo. Tiền vệ người Pháp Abdoulaye Sissako ghi bàn còn lại, nhưng anh cũng nhận kiến tạo từ Taniguchi.

Trong lịch sử, STVV chưa từng vô địch Bỉ. Thành tích tốt nhất của CLB là vị trí á quân năm 1965. Tuy nhiên, CLB này tiến bộ không ngừng từ khi bắt đầu chiêu mộ các cầu thủ Nhật Bản.

Nhờ tận dụng tối đa nguồn lực từ xứ sở mặt trời mọc, Sint-Truidense đang cạnh tranh suất dự Champions League, xa hơn là cuộc đua vô địch và trở thành hiện tượng của bóng đá Bỉ mùa này.

Messi lừa bóng giữa sân rồi ghi bàn Sáng 8/2, Lionel Messi tỏa sáng với 1 bàn thắng trong trận hòa 2-2 giữa Barcelona SC và Inter Miami trong khuôn khổ giao hữu cấp CLB.