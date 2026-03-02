Futsal nữ Việt Nam hạ Indonesia

Chiều 2/3, tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Indonesia ở trận tranh hạng ba.

Tuyển futsal nữ Việt Nam giành huy chương đồng.

Trước đối thủ từng thua 0-5 ở chung kết SEA Games 33, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Ngay phút đầu, Nguyệt Vi thử tài hàng thủ Indonesia bằng cú dứt điểm chệch cột sau pha đá phạt góc. Những phút tiếp theo, Biện Thị Hằng, Thu Xuân và Thanh Ngân liên tục bắn phá từ xa nhưng chưa thể khai thông bế tắc.

Indonesia không chỉ co cụm phòng ngự. Phút 11, Fitri có cơ hội nguy hiểm ở cự ly gần, buộc thủ môn Trần Thị Trang trổ tài cứu thua. Đại diện xứ vạn đảo sau đó gia tăng sức ép, song hàng thủ Việt Nam đứng vững. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Phút 21, Nisman tung cú sút căng mở tỷ số cho Indonesia, đẩy Việt Nam vào thế rượt đuổi. Tuy nhiên, phản ứng của các cô gái áo đỏ diễn ra gần như tức thì. Phút 24, Thanh Ngân xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm gọn gàng, san bằng cách biệt 1-1.

Đà hưng phấn được cụ thể hóa chỉ hai phút sau với cú sút xa bất ngờ của Thùy Trang, đưa Việt Nam vượt lên. Phút 27, Biện Thị Hằng băng lên từ tuyến hai, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-1.

Trong nỗ lực tìm bàn gỡ, Indonesia chuyển sang chơi power-play nhưng không hiệu quả. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 38 khi Phương Anh phất bóng dài chính xác vào khung thành trống.

Thắng chung cuộc 4-1, futsal nữ Việt Nam rời giải với tấm HCĐ và tạo cú hích quan trọng cho chặng đường phía trước trong năm 2026.