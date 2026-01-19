Senegal vô địch châu Phi sau trận chung kết điên rồ

Rạng sáng 19/1, Senegal trở thành nhà vô địch CAN 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Morocco.

Senegal vô địch châu Phi sau loạt diễn biến kịch tính.

Trận chung kết giải vô địch châu Phi diễn ra căng thẳng. Kịch tính được đẩy lên mức cao nhất kể từ phút 90.

Phút bù giờ 90+3, Abdoulaye Seck (Senegal) đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị trọng tài chính Jean-Jacques Gambo Ndala từ chối. Chỉ 5 phút sau, trọng tài Ndala lại cho Morocco hưởng quả phạt đền.

Do bất mãn với quyết định của trọng tài, huấn luyện viên trưởng của tuyển Senegal, ông Pape Bouna Thiaw ra lệnh cho các học trò bỏ vào phòng thay đồ, khiến trận chung kết bị gián đoạn trong gần 20 phút.

Sau khi ban tổ chức nỗ lực thuyết phục, Senegal mới chịu trở lại sân đấu, với quả phạt đền được thực hiện ở phút 90+24. Brahim Diaz tranh đá phạt đền với En Nesyri, để rồi thực hiện một pha Panenka hỏng, khiến Morocco lỡ cơ hội bằng vàng để định đoạt trận chung kết.

Sau khi hòa 0-0 trong thời gian chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ. Phút 94, Senegal có bàn ấn định thắng lợi sau khoảnh khắc tỏa sáng của Pape Gueye. Cầu thủ của Villarreal chạy chỗ rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ Morocco đồng loạt bật khóc, trong khi Senegal vỡ òa trong niềm vui với chức vô địch châu lục thứ 2 trong 3 lần dự giải gần nhất.