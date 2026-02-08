Gyokeres là khác biệt của Arsenal

Viktor Gyokeres chỉ còn cách 3 bàn để phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của một tiền đạo dưới thời HLV Mikel Arteta.

Gyokeres góp công vào chiến thắng của Arsenal.



Đêm 7/2, Arsenal đánh bại Sunderland 3-0 ở vòng 25 Premier League, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Gyokeres lập cú đúp trận này, tiếp tục thể hiện phong độ cao khi góp công vào 6 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần nhất.

Sau trận, HLV Mikel Arteta thừa nhận "khả năng dứt điểm của Gyokeres chính là khác biệt lớn" của Arsenal mùa này so với những giai đoạn trước. Vào sân từ ghế dự bị, chân sút người Thụy Điển "kết liễu" trận đấu với hai pha lập công ở thời điểm Sunderland vùng lên mạnh mẽ.

Từ đầu mùa, Gyokeres không phải là ngôi sao sáng nhất của Arsenal. Thậm chí kể từ khi gia nhập Arsenal, anh thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích về lối chơi hay số lượng bàn thắng. Song, cú đúp vào lưới Sunderland là bàn thắng thứ 13 Gyokeres ghi được cho Arsenal mùa này trên mọi đấu trường (kèm 2 kiến tạo).

Tính riêng tại Premier League, tiền đạo người Thụy Điển có 8 bàn thắng, con số không tệ đối với bất kỳ tân binh nào. Phong độ hiện tại cho thấy anh hoàn toàn nằm trong quỹ đạo đạt mốc 20 bàn ở mùa giải đầu tiên tại nước Anh.

Gyokeres được Arsenal chiêu mộ với mức phí khoảng 60-70 triệu bảng (tùy thuộc điều khoản phụ), thấp hơn đáng kể so với giá trị của Isak (trên 130 triệu bảng), Šeško (khoảng 90 triệu).

Gyokeres cũng chỉ còn cách 3 bàn để phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải của một tiền đạo dưới thời HLV Mikel Arteta. Kỷ lục hiện tại thuộc về Kai Havertz và Pierre-Emerick Aubameyang với 15 bàn mỗi người.

Với đà ghi bàn ổn định gần đây, đặc biệt là chuỗi phong độ cao sau năm mới 2026, tiền đạo người Thụy Điển đang chứng minh giá trị sau khoản đầu tư lớn từ Sporting CP vào hè 2025. Dù ban đầu bị một bộ phận người hâm mộ và truyền thông gắn mác thất bại do khởi đầu chậm chạp, và cần thời gian thích nghi với lối chơi của Arsenal, Gyokeres dần khẳng định vị thế.

Các trận gần đây cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng dứt điểm, tham gia pressing và tận dụng cơ hội của anh. Đóng góp của anh không chỉ dừng ở số bàn thắng mà còn giúp Arsenal duy trì vị trí dẫn đầu Premier League.

Không tệ chút nào cho một cầu thủ từng bị nghi ngờ về khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Anh ở đẳng cấp cao nhất. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Gyokeres sẽ trở thành nhân tố then chốt giúp Arsenal chinh phục các danh hiệu trong mùa giải 2025/26.

Highlights Arsenal 3-0 Sunderland Đêm 7/2, Arsenal dễ dàng đả bại Sunderland với tỷ số 3-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD