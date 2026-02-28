Vì sao Ronaldo đầu tư vào Almeria?

Thương vụ Cristiano Ronaldo mua cổ phần của Almería khiến dư luận bất ngờ, nhưng thực tế đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài hơn hai năm.

Ronaldo mua 24% cổ phần Almeria.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1/2023, khi Ronaldo gia nhập Al Nassr và trở thành biểu tượng mới của Saudi Pro League. Trong giai đoạn đó, ông Turki Al-Sheikh, khi ấy còn là chủ sở hữu duy nhất của Almeria, tổ chức một cuộc gặp tại Riyadh với ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha.

Theo Marca, Ronaldo được mời tham dự buổi họp này. CR7 thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến định hướng phát triển dài hạn của Almeria.

Nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết bước ngoặt thực sự đến khi Mohamed Al-Khereiji, một nhân vật quyền lực của bóng đá Saudi Arabia, thông qua quỹ đầu tư SMC Group hoàn tất việc mua lại Almeria vào năm 2025. Mối quan hệ thân thiết giữa Al-Khereiji và Ronaldo, vốn được xây dựng trong quá trình đưa CR7 đến Saudi Arabia, đã mở ra cơ hội để chân sút 41 tuổi bắt đầu kế hoạch mua cổ phần Almeria.

Ngày 16/5/2025, truyền thông Tây Ban Nha lần đầu tiết lộ khả năng Ronaldo sẽ trở thành cổ đông của Almeria. Sau hơn nửa năm, thương vụ chính thức được hoàn tất.

Ronaldo chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ.

Theo các nguồn tin thân cận, quyết định của Ronaldo không đến một cách vội vàng. Tiền đạo 41 tuổi cùng các cộng sự nghiên cứu kỹ lưỡng dự án và cơ sở hạ tầng của CLB, đánh giá đây là kế hoạch khả thi nhờ nền tảng tài chính vững chắc.

Những yếu tố thuyết phục Ronaldo bao gồm kế hoạch xây dựng tổ hợp Sports City, tu sửa sân vận động UD Almeria với sức chứa 28.000 chỗ ngồi, cùng hệ thống học viện đào tạo trẻ hiện đại. Chiến lược gia tăng giá trị cầu thủ và phát triển thương hiệu CLB ra toàn cầu cũng được xem là điểm cộng lớn trong mắt đội ngũ của CR7.

Theo Marca, ngoài việc sở hữu 25% cổ phần Almeria, Ronaldo không có kế hoạch thi đấu cho CLB này trong tương lai. Siêu sao 41 tuổi vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027.

Sự xuất hiện của Ronaldo chắc chắn sẽ mang lại cú hích lớn về mặt hình ảnh, thương mại và định hướng dài hạn cho Almeria.

