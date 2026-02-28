Brazil lộ diện đội hình dự World Cup 2026

Truyền thông Brazil cho biết HLV Carlo Ancelotti sớm định hình bộ khung để chuẩn bị cho World Cup 2026.

HLV Ancelotti định hình bộ khung cho Brazil.

ESPN Brazil đưa tin HLV Ancelotti chốt 18/26 vị trí trong danh sách đăng ký tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, cái tên Neymar không xuất hiện trong nhóm cầu thủ gần như chắc suất, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của ngôi sao từng là biểu tượng của "Selecao".

Ở hàng thủ, Alisson Becker (Liverpool) gần như nắm chắc suất bắt chính nếu không gặp chấn thương. Trước mặt anh là những trung vệ giàu kinh nghiệm như Marquinhos, Eder Militao và Gabriel Magalhaes.

Hai hậu vệ cánh Alex Sandro và Douglas Santos cũng được xem là những lựa chọn đáng tin cậy nhờ nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại châu Âu.

Ở tuyến giữa, HLV Ancelotti muốn tạo sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Casemiro của MU tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh, sát cánh cùng Bruno Guimaraes (Newcastle). Ba gương mặt còn lại đều là những cầu thủ đã và đang thi đấu tại châu Âu, gồm Lucas Paqueta (từng chơi cho West Ham), Andrey Santos (Chelsea) và Luiz Henrique (Zenit).

Trên hàng công, Brazil sở hữu dàn cầu thủ tốc độ và giàu đột biến như Vinicius Junior, Rodrygo, Raphinha và Gabriel Martinelli. Bên cạnh đó là Matheus Cunha, Joao Pedro và tài năng trẻ Estevao, những cái tên được kỳ vọng tạo nên làn gió mới.

Việc Neymar không có tên trong danh sách 18 cầu thủ gần như chắc suất là chi tiết gây chú ý nhất. Hiện vẫn còn 8 vị trí bỏ ngỏ, đồng nghĩa cơ hội chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, rõ ràng HLV Ancelotti đang hướng tới một cuộc chuyển giao thế hệ mạnh mẽ cho Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

