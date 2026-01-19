Khoảnh khắc người hùng của Mane trong trận chung kết điên rồ

Mane chứng tỏ sự chuyên nghiệp bất chấp việc huấn luyện viên trưởng yêu cầu bỏ trận chung kết giải vô địch châu Phi.

Mane vỡ òa khi Senegal vô địch CAN.

Phút 90+12, cầu thủ Senegal đồng loạt bỏ vào đường hầm theo lệnh của huấn luyện viên trưởng, sau khi trọng tài chính cho Morocco hưởng phạt đền. Ở khu vực khán đài của người hâm mộ Senegal, nhiều CĐV tràn xuống sân, thậm chí xô xát mạnh với lực lượng an ninh.

Trước tình hình mất kiểm soát, Sadio Mane vẫn giữ bình tĩnh. Cựu sao Liverpool vào phòng thay đồ, thuyết phục đồng đội trở lại sân, thi đấu nốt trận chung kết, đồng thời xoa dịu đám đông CĐV đang giận dữ.

"Mane cứu cả giải đấu", một CĐV bình luận. "Hãy trao giải fair-play cho anh ấy", người thứ 2 lên tiếng. "Tố chất thủ lĩnh, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu là đây", một fan khác ca ngợi Mane.

Nhờ sự động viên của đội trưởng, Senegal vượt qua khó khăn để giành chức vô địch châu Phi thứ 2 trong 3 lần dự giải gần nhất. Họ đánh bại chủ nhà Morocco với tỷ số 1-0. Sau khi trận chung kết khép lại, Mane cũng được ban tổ chức trao giải Cầu thủ hay nhất CAN 2026.

Ngôi sao đang khoác áo Al Nassr trải qua giải đấu đáng nhớ với 2 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Ở chiều ngược lại, cầu thủ Morocco, đặc biệt là Brahim Diaz, chỉ còn biết rơi những giọt nước mắt tiếc nuối, khi bỏ lỡ cơ hội vô địch từ chấm phạt đền ở phút 90+24.