Giải mã sức mạnh bóng chết của Manchester United

Chuỗi ngày u ám tại Old Trafford dường như lùi sâu vào dĩ vãng khi Manchester United dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick đã thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League.

Carrick đang có 4 chiến thắng liên tiếp với Man Utd.

Đỉnh cao của sự hưng phấn ấy là màn trình diễn thuyết phục trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2. Không chỉ áp đảo về thế trận, "Quỷ đỏ" còn cho thấy sự tinh quái đáng sợ trong các tình huống cố định, thứ vũ khí từng là điểm yếu chí tử nay lại trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng.

Vũ khí của MU

Bàn mở tỷ số vào lưới Spurs là một kiệt tác của sự dàn xếp: từ quả phạt góc ngắn bên cánh trái của Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo không tạt bổng mà trả ngược đầy ý đồ ra tuyến hai, để Bryan Mbeumo băng lên đặt lòng hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ thành Guglielmo Vicario dù bay người hết cỡ cũng đành bất lực.

Từ lời khen của Carrick đến thống kê vượt mặt cả Arsenal

Khi được hỏi về bí quyết đằng sau những pha dàn xếp đá phạt bài bản, Carrick khéo léo nhắc đến Jonny Evans: "Tôi không nói Jonny là huấn luyện viên tình huống cố định, nhưng cậu ấy có con mắt quan sát rất tinh tường, giống như tất cả chúng tôi. Jonny đã làm việc rất nhiều với các cầu thủ và bàn thắng đó là phần thưởng xứng đáng".

Sự khiêm tốn của Carrick và vai trò thủ lĩnh của Evans là điều đáng ghi nhận, nhưng nó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đã được vun đắp kỹ lưỡng từ trước. Để giải mã sự lột xác ngoạn mục này của Man Utd ở các pha bóng chết, người ta cần nhìn sâu hơn vào nền móng được xây dựng bởi đội ngũ cũ, nơi có một "kiến trúc sư" thầm lặng mang tên Carlos Fernandes.

Thực tế, từ trước khi Carrick nắm quyền, MU đã là "ông vua" của Premier League về khả năng tận dụng bóng chết. Các con số thống kê của The Athletic trước trận gặp Tottenham không biết nói dối: "Quỷ đỏ" ghi tới 16 bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) trong mùa giải 2025/2026, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại giải đấu. Hiệu suất của họ đạt mức đáng kinh ngạc, trung bình cứ 100 quả phạt góc, đá phạt hay ném biên, MU sẽ thu về 8 bàn thắng.

Để thấy rõ sự vượt trội này, hãy nhìn sang Arsenal, đội bóng vốn nổi tiếng với những pha dàn xếp phạt góc "quái chiêu" dưới thời Mikel Arteta cũng chỉ đạt hiệu suất 7,3 bàn. Trước khi hạ gục Tottenham, lưới của Fulham cũng đã rung lên sau cú dứt điểm của Casemiro từ quả đá phạt của Bruno Fernandes.

Rõ ràng, đây không phải là may mắn nhất thời mà là một hệ thống tấn công được lập trình sẵn. Mà để lập trình thì rất mất thời gian, nhất là một đội bóng vốn bị chỉ trích kém cỏi trong các tình huống cố định.

Amorim đã tạo cách mạng cho Man Utd trong các tình huống cố định.

Người gieo trồng thầm lặng từ triều đại cũ

Nếu Carrick đang là người hái quả ngọt, thì Carlos Fernandes chính là người gieo trồng và chăm bón cái cây "bóng chết" tại Carrington. Sau khi Ruben Amorim tiếp quản MU, ông nhanh chóng nhận ra sự thiếu hiệu quả của chuyên gia cũ Andreas Georgson và trao toàn quyền mảng này cho trợ lý thân tín Carlos Fernandes.

Vị huấn luyện viên trẻ tuổi 31 này là một nhân vật đặc biệt. Theo chân Amorim từ Sporting Lisbon, Fernandes mang đến Old Trafford sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh và một thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Tại Carrington, nếu trợ lý Adelio Candido thường sắm vai "người pha trò" để kết nối cầu thủ, thì Fernandes lại là hiện thân của sự kỷ luật và cường độ cao.

Amorim từng thừa nhận một thói quen kỳ lạ: ông không bao giờ dám nhìn vào các tình huống cố định, dù là tấn công hay phòng ngự, vì quá lo lắng. "Đó là lúc tôi có thể tạm dừng và suy nghĩ về trận đấu, còn trách nhiệm thuộc về Carlos", Amorim chia sẻ. Sự tin tưởng tuyệt đối đó đã được đền đáp.

Carlos Fernandes, phối hợp cùng chuyên gia phân tích dữ liệu Kaita Hasegawa (người cũ của thời Ten Hag), biến những buổi tập đá phạt của MU thành những tiết học chiến thuật cao cấp. Họ nghiên cứu từng điểm yếu nhỏ nhất của đối thủ.

Ví dụ điển hình là việc phát hiện ra Arsenal dễ bị tổn thương ở cột gần, hay Tottenham thường lúng túng khi bóng được trả ngược ra tuyến hai, kịch bản y hệt bàn thắng của Mbeumo vừa qua.

Dù triều đại của Amorim có thể đã kết thúc nhường chỗ cho Carrick, nhưng di sản mà Carlos Fernandes để lại: một hệ thống đá phạt đa dạng, khoa học và đầy tính sát thương vẫn đắc dụng với "Quỷ đỏ". Những bàn thắng liên tiếp từ bóng chết chính là món quà mà triều đại Amorim để lại Carrick.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.