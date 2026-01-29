Án phạt nặng sau trận chung kết cúp châu Phi hỗn loạn

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) treo giò hàng loạt cá nhân và phạt tiền Senegal lẫn Morocco sau những hành vi phi thể thao làm hoen ố trận chung kết AFCON 2025.

Trận chung kết AFCON 2025 gây tranh cãi.

Trong thông cáo chính thức, CAF công bố HLV Pape Thiaw bị treo quyền chỉ đạo 5 trận đấu và nộp phạt 100.000 USD vì hành vi phi thể thao, làm ảnh hưởng hình ảnh bóng đá. Hai cầu thủ Iliman Ndiaye và Ismaila Sarr cùng bị treo giò 2 trận vì phản ứng không đúng mực với trọng tài.

Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) chịu tổng mức phạt lên tới 615.000 USD , bao gồm các khoản phạt vì hành vi của cổ động viên, cầu thủ, ban huấn luyện và việc đội có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng.

Morocco cũng không tránh khỏi án kỷ luật. Achraf Hakimi bị treo giò 2 trận, trong đó 1 trận được hưởng án treo trong thời hạn một năm. Ismael Saibari bị cấm thi đấu 3 trận và phạt 100.000 USD .

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) phải nộp tổng cộng 330.000 USD vì các hành vi không phù hợp của cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ nhặt bóng và cổ động viên, bao gồm việc xâm nhập khu vực VAR và sử dụng tia laser trên khán đài.

Hakimi cũng dính án phạt. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết hôm 18/1 bị phủ bóng bởi hàng loạt tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài và hành vi phản ứng của hai đội. Cao trào xuất hiện ở thời gian bù giờ, khi trọng tài Jean-Philippe Ndala từ chối một bàn thắng của Senegal, rồi sau đó cho Morocco hưởng phạt đền trong bối cảnh nhạy cảm. Quyết định này khiến mọi thứ rơi vào hỗn loạn.

HLV Thiaw của Senegal gọi các học trò rời sân vào phòng thay đồ để phản đối. Chỉ nhờ sự can thiệp của Sadio Mane, trận đấu mới có thể tiếp tục. Trên khán đài, xô xát giữa các nhóm cổ động viên nổ ra, gây thương tích cho một số người.

Dù vậy, Senegal vẫn trở lại sân, chứng kiến Brahim Diaz đá hỏng phạt đền, trước khi Pape Gueye ghi bàn quyết định, mang về chức vô địch cho "Những chú sư tử Teranga".

Sau trận, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại hành vi khiêu khích nhắm vào thủ môn Edouard Mendy, càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Dù cả hai phía đều có sai phạm, Morocco vẫn gửi đơn khiếu nại lên CAF, yêu cầu hủy kết quả trận chung kết. CAF sau khi xem xét đã bác bỏ đề nghị này.