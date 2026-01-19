Quả Panenka có thể phá hỏng sự nghiệp của Diaz

Tiền vệ Brahim Diaz trở thành tội đồ của tuyển Morocco khi trực tiếp tước đi cơ hội vô địch của quốc gia này trên sân nhà tại AFCON 2025.

Ở trận chung kết AFCON 2025 với Senegal diễn ra rạng sáng 19/1, Diaz thực hiện cú sút 11 m theo kiểu Panenka nhưng không thành công, khiến cơ hội vàng trôi khỏi tầm tay đội tuyển Morocco. Quyết định táo bạo của ngôi sao Real Madrid trở thành thảm họa, khiến toàn bộ sân vận động chết lặng, còn người hâm mộ Morocco rơi vào trạng thái bàng hoàng.

Sau trận đấu, bầu không khí trong phòng thay đồ của tuyển Morocco được mô tả là “rất nặng nề”. Theo báo chí địa phương, Diaz đã công khai xin lỗi toàn đội. Anh tỏ ra ân hận và bật khóc vì cảm giác tội lỗi.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của tiền vệ này không nhận được sự cảm thông. Một số thành viên trong ban huấn luyện và bộ phận lãnh đạo đội tuyển vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại cay đắng trên sân nhà. Họ cho rằng quyết định thực hiện cú Panenka ở thời điểm nhạy cảm như vậy là "thiếu tính toán" và "khó có thể chấp nhận".

Diaz thất vọng sau cú Panenka thất bại. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích nhắm vào Diaz lan rộng. Nhiều CĐV châu Phi bày tỏ sự khó hiểu trước lựa chọn của cầu thủ đang chơi cho một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới.

Một CĐV Morocco bình luận đầy cay đắng: “Diaz đang nghĩ gì vậy? Quá thông minh đến mức trở nên ngớ ngẩn. Đó thực sự là khoảnh khắc khó tin".

Áp lực khủng khiếp tiếp tục đè nặng lên Diaz khi một bộ phận CĐV quá khích thậm chí cho rằng anh “không xứng đáng khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai”.

Cú Panenka định mệnh biến Diaz từ ngôi sao sáng nhất của Morocco thành tội đồ của cả quốc gia. Trước trận chung kết, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid thi đấu thăng hoa với 5 bàn thắng từ đầu giải, đóng vai trò then chốt trên hành trình vào chung kết.

Lịch sử bóng đá không ghét những cú Panenka. Nó chỉ trừng phạt những ai sử dụng nó sai thời điểm. Và Diaz có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho quyết định sai lầm ấy.

Quả Panenka thảm họa của Brahim Diaz Tiền vệ Brahim Diaz của Morocco sút hỏng 11 m, khiến đội nhà chịu thất bại 0-1 trước Senegal ở chung kết AFCON 2026 rạng sáng 19/1.