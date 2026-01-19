Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC 'bỏ quên' Đình Bắc

  • Thứ hai, 19/1/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bỏ qua Nguyễn Đình Bắc khi công bố danh sách 6 "ngôi sao triển vọng" của VCK U23 châu Á 2026.

AFC không coi Đình Bắc là ngôi sao triển vọng ở VCK U23 châu Á.

Động thái của AFC thổi bùng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt tại Việt Nam. Tâm điểm của những ý kiến trái chiều nằm ở sự vắng mặt khó hiểu của Nguyễn Đình Bắc, bất chấp chân sút xứ Nghệ đóng vai trò then chốt trong hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam.

AFC lựa chọn Abdullah Radif (Saudi Arabia), Kang Sang Yoon (Hàn Quốc), Saif Eldeen Fadlalla (Qatar), Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan) và Behram Abduweli (Trung Quốc). Đáng chú ý, không ít cái tên trong số này sớm dừng bước cùng đội tuyển của họ sau tứ kết.

Ngược lại, Đình Bắc vẫn đang thi đấu nổi bật và còn nguyên cơ hội bùng nổ cùng U23 Việt Nam, nhưng lại không được nhắc tới. Sau một ngày đăng tải, bài đăng của AFC tiếp tục gây tranh cãi với loạt bình luận thể hiện sự bức xúc.

Thực tế Đình Bắc thi đấu hiệu quả bậc nhất giải. Sau 4 trận, cầu thủ sinh năm 2004 ghi 3 bàn thắng, chỉ kém nhóm dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" đúng một pha lập công. Khi hai đối thủ trực tiếp Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon) đều bị loại, cánh cửa cho Đình Bắc vươn lên giành danh hiệu này là rất rộng mở.

Không chỉ ghi bàn, Đình Bắc còn mang lại giá trị chiến thuật rõ rệt trong cách vận hành của HLV Kim Sang-sik. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 UAE ở tứ kết là minh chứng rõ nét cho khả năng xuất hiện đúng lúc và tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Danh sách của AFC có thể gây tranh cãi, nhưng màn trình diễn trên sân mới là thước đo xác thực nhất. Trước mắt Đình Bắc và các đồng đội là trận bán kết gặp U23 Trung Quốc vào tối 20/1. Nếu tiếp tục tỏa sáng, không ai có thể nghi ngờ về tài năng của Đình Bắc ở giải đấu năm nay.

Minh Nghi

Đình Bắc Đình Bắc

