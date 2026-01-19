CĐV Trung Quốc tự tin đội nhà khóa chặt Đình Bắc

Trước thềm trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân tỏ ra rất tự tin.

CĐV Trung Quốc đánh giá cao Đình Bắc. Ảnh: AFC

Trên mạng xã hội Weibo, hàng loạt ý kiến từ người hâm mộ nước này thể hiện sự tự tin cao độ, thậm chí tin tưởng tuyệt đối vào khả năng hàng thủ U23 Trung Quốc khóa chặt các mũi nhọn tấn công của đội bóng áo đỏ, đặc biệt là tiền đạo Đình Bắc.

Một tài khoản bình luận: “Với hàng thủ vững chắc và Li Hao trong khung gỗ, chúng ta hoàn toàn có thể vào chung kết". Một CĐV khác lên tiếng: “Chúng ta giữ sạch lưới 4 trận rồi, thêm một trận nữa cũng không quá khó khăn".

Một fan nhận xét: “Đình Bắc là ngôi sao sáng của U23 Việt Nam. Khóa chặt cậu ta là nhiệm vụ bắt buộc, tôi tin đội tuyển sẽ có cách". Một CĐV khác bình luận hài hước: “Hãy ra sân với đội hình 10-0-0, để Li Hao một mình trong khung thành cũng đủ khiến Việt Nam nản lòng".

Đình Bắc có phong độ cao ở giải năm nay. Ảnh: AFC

CĐV Trung Quốc đồng loạt cho rằng Đình Bắc cần phải được “chăm sóc” kỹ ngay từ đầu trận, trong trường hợp chân sút này đá chính. Họ tin rằng với kỷ luật chiến thuật cao cùng khả năng bọc lót tốt, hàng thủ Trung Quốc sẽ không để tiền đạo của U23 Việt Nam có nhiều khoảng trống để xoay sở hay tung ra những pha dứt điểm thuận lợi.

Niềm tin của người hâm mộ Trung Quốc càng được củng cố bởi thành tích phòng ngự ấn tượng của đội nhà. U23 Trung Quốc trải qua 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới, một con số khiến nhiều CĐV tin rằng việc ghi bàn vào lưới họ là nhiệm vụ khó khăn với bất kỳ đối thủ nào.

Theo một bộ phận CĐV Trung Quốc, lối chơi đề cao phòng ngự, sẵn sàng nhường thế trận và chờ thời cơ phản công sẽ là chìa khóa để U23 nước nhà vượt qua thử thách mang tên U23 Việt Nam.

