HLV Kim từ chối chia sẻ về Đình Bắc trước truyền thông Trung Quốc

HLV Kim Sang-sik giữ kín thông tin về tình trạng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong buổi họp báo trước bán kết U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik từ chối nói về Đình Bắc trước truyền thông Trung Quốc.

“Ở đây có nhiều phóng viên Trung Quốc nên tôi không tiện chia sẻ tình trạng của Đình Bắc. Như tôi đã nói từ trước, cả 23 cầu thủ đều sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik từ chối nói về Đình Bắc trong cuộc họp báo trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định về vòng bán kết của giải đấu: “Những đội mạnh nhất đã vào bán kết, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Những trận đấu trước, U23 Việt Nam gặp Jordan hay UAE đều không dễ dàng, nhưng các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để mang về kết quả tốt”.

Khi hướng sự chú ý đến đối thủ ở bán kết, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự thận trọng và tôn trọng. Ông dành nhiều lời khen cho U23 Trung Quốc: “Chúng tôi luôn chuẩn bị tốt cho những đối thủ mạnh. Trung Quốc là đội bóng mạnh và đang tiến bộ rất nhanh. Tôi được biết thủ môn Li Hao đang có màn trình diễn ấn tượng. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn của U23 Việt Nam”.

Trong năm 2025, U23 Việt Nam và U22 Trung Quốc từng gặp nhau ở các giải giao hữu. Tuy nhiên, những lần đối đầu trước đó, HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội.

Nói về lần đầu tiên đối đầu với đội bóng của đất nước tỷ dân, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định: “Trung Quốc có thay đổi một số cầu thủ, còn Việt Nam giữ gần như nguyên đội hình. Nhưng điều quan trọng là thúc đẩy các cầu thủ chơi tốt nhất trong trận đấu tới. Tôi hy vọng rằng, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc. Nhưng trước tiên chúng tôi phải tập trung cho bán kết trước”.

Cùng tham dự họp báo, thủ môn Trần Trung Kiên chia sẻ: “Chúng tôi đang có tinh thần tốt, hoàn toàn tập trung tuân thủ chiến thuật. Toàn đội sẽ cố gắng mang chiến thắng về cho người hâm mộ”, anh nói.

Nhận xét về Li Hao, Trung Kiên dành sự tôn trọng: “Giữ sạch lưới bốn trận rất khó. Đó là một thủ môn tốt và hoàn thiện kỹ năng. Nhưng U23 Việt Nam cũng sẽ cố gắng để có một kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1.