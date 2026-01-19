Truyền thông thế giới sốc vì chung kết cúp châu Phi hỗn loạn

Trận chung kết Cúp châu Phi 2026 giữa Senegal và Morocco khép lại trong bão tranh cãi sau quả phạt đền ở phút 98, kéo theo phản ứng dữ dội, gián đoạn thi đấu và làn sóng chỉ trích từ truyền thông quốc tế.

Chung kết cúp bóng đá châu Phi 2025 rạng sáng 19/1 tại Rabat lẽ ra là ngày hội của bóng đá châu Phi. Thế nhưng, khoảnh khắc trọng tài thổi phạt đền cho Morocco ở phút bù giờ thứ tám biến sân Prince Moulay Abdellah thành tâm điểm hỗn loạn.

Các cầu thủ Senegal phản đối quyết liệt, tụ tập quanh trọng tài, rồi rời sân trong ít phút để bày tỏ sự bất bình. Trận đấu chỉ được nối lại sau khi ban tổ chức can thiệp và cảnh báo nguy cơ án phạt.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ chuỗi quyết định ở cuối trận. Trước đó, Senegal cho rằng họ bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Ít phút sau, VAR được tham vấn và quả phạt đền được trao cho đội chủ nhà trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0. Sự đối lập về cảm xúc đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm: khán đài ồn ào, cầu thủ đôi bên mất kiên nhẫn, nhịp độ trận đấu bị cắt vụn.

Áp lực khủng khiếp đổ dồn lên vai Brahim Diaz. Tiền đạo của Morocco không thắng được thủ môn Senegal trên chấm 11 m.

Cú sút hỏng ấy trở thành bước ngoặt. Khi trận đấu bước sang hiệp phụ, Senegal giữ được sự tập trung, ghi bàn quyết định để khép lại một đêm đầy biến động và giành danh hiệu châu Phi thứ hai trong lịch sử.

Phản ứng của báo chí quốc tế phản ánh rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Truyền thông Italy, với các tờ Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, và Bồ Đào Nha, với tờ Bola, dùng những từ khóa nặng nề như “hỗn loạn”, “bê bối”, “bỏ sân”. Báo chí Pháp, trang L'Equipe mô tả trận đấu “điên rồ hoàn toàn”, nhấn mạnh quãng dừng kéo dài và cảm giác bất an bao trùm.

Tại Đức, các tờ báo tập trung vào chuỗi phản đối và “cú Panenka thất bại” đi vào lịch sử giải đấu. Ở Anh, giọng điệu thận trọng hơn, song vẫn thừa nhận chiếc cúp của Senegal đến trong một trận chung kết bị phủ bóng tranh cãi.

Về phía Senegal, chiến thắng là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng chịu áp lực. Họ vượt qua một bối cảnh bất lợi, giữ được kỷ luật chiến thuật sau biến cố tâm lý, rồi trừng phạt sai lầm của đối thủ trong hiệp phụ.

Ngược lại, Morocco phải nuối tiếc cơ hội vàng trôi qua trên chấm phạt đền, đồng thời đối mặt với những câu hỏi về công tác trọng tài và cách điều hành trận đấu.

Chung kết AFCON 2026 vì thế sẽ còn được nhắc đến không chỉ bởi nhà vô địch, mà bởi những phút bù giờ gây sốc. Một lời nhắc nhở đắt giá cho bóng đá châu Phi: ranh giới giữa vinh quang và tranh cãi đôi khi chỉ cách nhau một tiếng còi.