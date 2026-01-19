HLV Senegal gây tranh cãi, bị tố hành xử nghiệp dư

Trận chung kết AFCON 2025 giữa Senegal và chủ nhà Morocco rạng sâng 19/1 trở thành một trong những trận đấu hỗn loạn nhất lịch sử giải đấu.

HLV Thiaw chỉ đạo cầu thủ Senegal rời sân.

Senegal giành chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Pape Gueye ở phút 94 (hiệp phụ), mang về danh hiệu vô địch châu Phi lần thứ hai trong 4 năm (sau 2021).

Tuy nhiên, khoảnh khắc then chốt xảy ra ở phút 98 hiệp chính, khi trọng tài Jean-Jacques Ndala trao penalty cho Morocco sau pha phạm lỗi của hậu vệ El Hadji Malick Diouf với Brahim Diaz, khiến Senegal phẫn nộ.

Trước đó, Senegal có bàn thắng bị từ chối do pha phạm lỗi tranh cãi với Achraf Hakimi. HLV Pape Thiaw là người trực tiếp ra hiệu cho toàn đội rời sân, đi vào đường hầm, gây gián đoạn trận đấu khoảng 14-16 phút.

Marca nhấn mạnh rằng hành động này suýt khiến Senegal bị xử thua, và Morocco sẽ được "tặng" chức vô địch nếu đội bóng Tây Phi kiên quyết bỏ cuộc. Khi đó, HLV Thiaw sẽ là tội đồ của cả nước Senegal.

May thay, Sadio Mane, đội trưởng của Senegal, là người duy nhất ở lại sân, sau đó chạy vào thuyết phục đồng đội trở lại. Nhờ sự lãnh đạo của Mane, Senegal quay lại, Brahim Diaz thực hiện quả Panenka hỏng, và Senegal tận dụng cơ hội để vô địch.

HLV Senegal gây tranh cãi.

Hành động của HLV Thiaw gây tranh cãi dữ dội, ngay chính từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Cựu tiền đạo Efan Ekoku cho rằng đây không phải hình ảnh tốt cho bóng đá châu Phi, và việc bỏ trận đấu chỉ diễn ra ở các giải nghiệp dư hay nền bóng đá kém phát triển.

Cựu tuyển thủ Nigeria, John Obi Mikel, hiểu sự thất vọng của tuyển Senegal nhưng "hành động bỏ khỏi sân chỉ gây hại cho tất cả".

The Guardian nhận định hành vi này "không thể tha thứ", có thể dẫn đến án phạt từ CAF/FIFA, thậm chí xử thua Senegal. Nhiều ý kiến gọi đây là "xấu hổ", "thiếu chuyên nghiệp", và Thiaw may mắn vì Mane cứu vãn tình thế.

Ngược lại, phe ủng hộ xem Thiaw là biểu tượng dũng cảm. Một số CĐV Senegal ca ngợi ông "đứng lên vì công bằng", "tôn trọng trò chơi bằng cách phản đối trọng tài thiên vị". Họ cho rằng quyết định rời sân là phản ứng hợp lý trước "hai quyết định đáng ngờ", và Thiaw thể hiện tinh thần bảo vệ cầu thủ trước áp lực sân nhà của Morocco.