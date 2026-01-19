Frankfurt đánh tiếng Xabi Alonso

Eintracht Frankfurt tiếp cận Xabi Alonso sau khi sa thải Dino Toppmöller, nhưng đây nhiều khả năng chỉ là một động thái thăm dò, khó trở thành lựa chọn thực tế với HLV người Tây Ban Nha.

Eintracht Frankfurt đã tiếp cận Xabi Alonso.

Sau khi chia tay Dino Toppmöller, Frankfurt nhanh chóng bước vào quá trình tìm kiếm HLV mới và cái tên gây chú ý nhất là Xabi Alonso. Theo truyền thông Đức, đặc biệt là Bild, đội bóng Bundesliga đánh giá cựu HLV Real Madrid như một phương án “đẳng cấp”, đủ sức tạo cú hích cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Giám đốc Thể thao Markus Krösche được cho là đã chủ động xúc tiến việc tiếp xúc với Alonso để thăm dò khả năng hợp tác. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi HLV người Tây Ban Nha rời Real Madrid, khiến những đồn đoán về tương lai của ông lan nhanh tại Đức.

Quyết định sa thải Toppmöller của Frankfurt xuất phát từ phong độ đáng thất vọng. Trận hòa 3-3 với Werder Bremen chỉ là giọt nước tràn ly trong bối cảnh đội bóng thủng lưới tới 39 bàn sau 18 vòng.

Với thành tích phòng ngự thuộc nhóm tệ nhất Bundesliga, Frankfurt hiện đứng thứ bảy và đối mặt nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Ngoài Xabi Alonso, ban lãnh đạo đội bóng bang Hessen cũng cân nhắc nhiều phương án khác như Edin Terzic, Marco Rose hay Roger Schmidt. Dù vậy, tại Deutsche Bank Park, Alonso vẫn được xem là mục tiêu tham vọng nhất, một lựa chọn có thể nâng tầm dự án thể thao nếu thành công.

Tuy nhiên, khả năng thương vụ này đi đến hồi kết lại bị đánh giá rất thấp. Sau thời gian thành công cùng Leverkusen, Alonso từng lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich và Liverpool trước khi cập bến Real Madrid. So với những bến đỗ tiềm năng đó, Frankfurt bị xem là bước lùi về mặt vị thế, đồng thời đòi hỏi khoản đầu tư tài chính lớn vượt quá khả năng thông thường của CLB.

Trong bối cảnh ấy, nhiều nguồn tin cho rằng Xabi Alonso sẽ không vội vàng nhận lời. Ưu tiên của ông là chờ đợi một dự án lớn, ổn định và có tham vọng dài hạn hơn tại châu Âu. Dẫu vậy, Frankfurt vẫn sẽ thử vận may, bởi trong thế giới bóng đá, những nước cờ tưởng như “bất khả thi” đôi khi vẫn được chơi đến cùng.