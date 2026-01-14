Alonso không sợ thất nghiệp tại Ngoại hạng Anh

Rời Real Madrid trong bối cảnh nhiều tranh cãi, Xabi Alonso vẫn được xem là cái tên đủ sức bảo đảm việc làm tại Ngoại hạng Anh.

Việc Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải chỉ sau vài tháng làm việc gây bất ngờ.

Việc Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải chỉ sau vài tháng làm việc gây bất ngờ, nhưng không làm thay đổi cách giới chuyên môn nhìn nhận ông. Theo phân tích của The Athletic, Alonso vẫn nằm trong nhóm HLV trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu, đặc biệt là tại Premier League.

Alonso từng tạo dựng danh tiếng vững chắc tại Bayer Leverkusen. Ông được ghi nhận nhờ khả năng xây dựng cấu trúc chiến thuật linh hoạt, kiểm soát nhịp độ trận đấu và phát triển cầu thủ trẻ. Những yếu tố này phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh, nơi các CLB ngày càng ưu tiên HLV có triết lý rõ ràng hơn là danh tiếng thuần túy.

Liverpool là điểm đến được nhắc tới nhiều nhất. The Athletic mô tả Alonso là “một lựa chọn phổ biến” nếu Arne Slot rời ghế.

Alonso hiểu sâu DNA của CLB, từng là trụ cột tại Anfield và quen với áp lực khắc nghiệt của giải đấu. Với người hâm mộ Liverpool, ông là gương mặt tạo ra sự kết nối tự nhiên.

Manchester City cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận. Alonso có mối quan hệ thân thiết với Pep Guardiola và chịu ảnh hưởng rõ rệt từ tư duy kiểm soát bóng, luân chuyển vị trí. Nếu Man City cần một phương án kế thừa trong tương lai, Alonso được xem là lựa chọn hợp logic về chiến thuật.

Manchester United là trường hợp phức tạp hơn. Việc Alonso từng khoác áo Liverpool thời còn thi đấu có thể gây tranh cãi, nhưng theo The Athletic, khả năng thích nghi và tư duy chiến thuật linh hoạt của cựu danh thủ người Tây Ban Nha vẫn khiến ông trở thành cái tên đáng cân nhắc.

Trong bối cảnh MU chưa tìm được bản sắc ổn định, một HLV có cấu trúc rõ ràng là điều họ thiếu.

Quan trọng hơn, Alonso không chịu áp lực phải nhận việc ngay. Ông đủ uy tín để chờ đợi thời điểm phù hợp. Với thị trường HLV luôn biến động tại Ngoại hạng Anh, thất nghiệp không phải là mối lo. Ngược lại, Alonso đang ở vị thế người được lựa chọn, thay vì kẻ đi tìm cơ hội.