Quyền lực HLV ở Real Madrid chỉ là lý thuyết

Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

Alonso không thể quản được phòng thay đồ Real Madrid.

Thông tin từ Cadena SER cho thấy Xabi Alonso đã trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo, cho rằng không thể trao quá nhiều quyền lực cho cầu thủ. Ông khẳng định một HLV không thể kiểm soát phòng thay đồ nếu CLB luôn đứng về phía các ngôi sao.

Đây không phải lời than vãn. Đây là kết luận từ trải nghiệm thực tế phũ phàng.

HLV không thể quản nếu CLB không đứng sau

Thực tế cũng đang phản chiếu điều đó. Vinicius Jr và Jude Bellingham là hai cầu thủ hiếm hoi chưa công khai chia tay Alonso. Chi tiết này trùng khớp với các tin đồn về mối quan hệ không tốt giữa họ và HLV người Tây Ban Nha.

Không có lời phủ nhận. Không có động thái hạ nhiệt. Sự im lặng nói rất nhiều điều.

Trong khi đó, phần lớn đội hình đã lên tiếng. Mbappe là người đầu tiên phản ứng về việc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải rời Real Madrid.

Ngôi sao người Pháp chia tay Alonso bằng những lời tôn trọng. Arda Güler nói về niềm tin. Aurelien Tchouameni nhắc tới vinh dự. Dani Ceballos ca ngợi tham vọng.

Chuỗi phản ứng này cho thấy Alonso không hề bị cô lập hoàn toàn. Vấn đề nằm ở đâu đó khác.

Các ngôi sao như Vinicius có tiếng nói quá lớn trong phòng thay đồ.

Vấn đề nằm ở cấu trúc quyền lực. Real Madrid là CLB của các ngôi sao. Điều này không mới. Nhưng khi cán cân nghiêng hẳn về cầu thủ, HLV trở thành người dễ bị hy sinh.

Alonso hiểu điều đó. Ông đã cố gắng đặt lại trật tự. Và rồi, Alonso không nhận được sự hậu thuẫn cần thiết.

Khi CLB không đứng sau HLV, mọi kế hoạch đều mong manh. Mọi kỷ luật đều trở nên tương đối. Mọi va chạm đều có nguy cơ biến thành khủng hoảng. Alonso không phải người đầu tiên rơi vào thế này. Và có lẽ cũng không phải người cuối cùng.

Sa thải Alonso không giải quyết được điều gì

Cách Real Madrid sa thải Xabi Alonso nói lên tất cả. Quyết định được đưa ra chưa đầy 12 giờ sau khi đội bóng trở về từ thất bại trước Barcelona ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha.

Các cầu thủ chỉ biết tin qua thông báo chính thức. Không có đối thoại. Không có lộ trình chuyển tiếp. Mọi thứ diễn ra lạnh lùng.

Điều đó cho thấy đây không phải quyết định mang tính chiến lược dài hạn. Đây là phản ứng. Và phản ứng hiếm khi giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Cuộc phiêu lưu của Alonso ở Real không kéo dài tới một năm.

Alonso chưa có đủ thời gian. Kế hoạch chiến thuật của ông còn dang dở. Cấu trúc con người ông xây dựng chưa hoàn thiện. Những điều đó cần thời gian. Nhưng thời gian là thứ xa xỉ khi HLV không có quyền lực thực sự.

Sa thải Alonso không làm thay đổi thực tế đó. HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa sẽ đối mặt với cùng bài toán. Phòng thay đồ vẫn có tiếng nói lớn. Những cầu thủ trụ cột vẫn có ảnh hưởng mạnh. Nếu CLB tiếp tục chọn đứng về phía họ, kịch bản cũ sẽ lặp lại.

Việc Alonso ra đi cũng không xóa đi những mâu thuẫn âm ỉ. Nó chỉ tạm che chúng lại. Những vấn đề về vai trò. Về kỷ luật. Về trách nhiệm. Tất cả vẫn còn nguyên.

Real Madrid có thể thay HLV và họ đã làm điều đó nhiều lần. Nhưng nếu không thay đổi cách phân bổ quyền lực, kết quả sẽ không khác. Một đội bóng lớn cần ngôi sao. Nhưng một đội bóng vô địch cần trật tự.

Xabi Alonso ra đi để lại một thông điệp rõ ràng. Ở Real Madrid, HLV chỉ mạnh khi CLB cho phép. Và chừng nào điều đó chưa thay đổi, chiếc ghế HLV vẫn sẽ là vị trí mong manh nhất tại Bernabeu.