Động thái đầu tiên của Alonso sau khi bị sa thải

  • Thứ ba, 13/1/2026 06:37 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Sau khi bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên Real Madrid, Xabi Alonso thực hiện chuyến đi đến Tel Aviv (Israel), với mục đích nghỉ ngơi và tìm lại bình yên trong tâm hồn.

Rạng sáng 13/1, Real Madrid ra thông báo sa thải HLV Xabi Alonso.

Theo Marca, Alonso chịu áp lực lớn về tinh thần thời gian qua, và cần chuyến đi đến Tel Aviv để cân bằng mọi thứ. Chiến lược gia này cũng được tiết lộ chủ động đề nghị chia tay Real Madrid.

Alonso được cho là kiệt sức vì những cái tôi lớn và sự thiếu tôn trọng ngày càng tăng trong phòng thay đồ Real Madrid. Tình trạng này leo thang trong vài tuần qua. Ngoài ra, Alonso còn cảm thấy thiếu sự ủng hộ từ câu lạc bộ trong những tháng gần đây, đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng.

Mối quan hệ giữa Alonso và các cầu thủ Real Madrid tồn tại nhiều vấn đề. Fede Valverde công khai phàn nàn về việc bị xếp đá ở vị trí hậu vệ phải. Xung đột với Vinícius Jr làm dậy sóng CLB hai tháng qua.

Thậm chí ngay cả với Kylian Mbappé, Alonso cũng không thể giành được sự tôn trọng từ tiền đạo người Pháp. Rodrygo cũng bất mãn với Alosno do thiếu thời gian thi đấu. Một số cầu thủ khác ở Real không hài lòng với các bài tập Alonso và đội ngũ trợ lý áp đặt.

Tường Linh

