Vì sao Real Madrid chọn Arbeloa, không phải Raul?

Arbeloa bước lên ghế HLV trưởng Real Madrid không phải nhờ thời thế, mà là kết quả của một lộ trình dài hơi được CLB và Florentino Pérez chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước.

Alvaro Arbeloa được chọn dẫn dắt Real Madrid thay Xabi Alonso.

Ở Real Madrid, những quyết định lớn hiếm khi mang tính bột phát. Đặc biệt là các quyết định liên quan đến băng ghế huấn luyện, nơi quyền lực, ký ức lịch sử và niềm tin nội bộ luôn đan xen chặt chẽ.

Việc Alvaro Arbeloa thay thế Xabi Alonso vì thế không nên được nhìn như một phản ứng tình thế, mà là bước đi đã được vạch sẵn từ rất lâu.

Không phải Raul, mà là người được chọn

Real Madrid không tìm một HLV mới. Họ kích hoạt phương án được chuẩn bị.

Arbeloa là cái tên nằm sẵn trong kế hoạch ấy, giống như cách CLB từng làm với Zinedine Zidane gần một thập kỷ trước. Đó là mô hình quen thuộc: nuôi dưỡng trong hệ thống, thử thách ở các cấp độ trẻ, rồi trao đội một khi niềm tin đã đủ lớn và sự ủng hộ nội bộ đã đủ vững.

Trong nhiều năm, Raul được xem là người kế thừa tự nhiên cho băng ghế huấn luyện Real Madrid. Biểu tượng, di sản và mối liên kết cảm xúc với CLB đều đứng về phía Raul.

Nhưng sáu mùa giải cùng Castilla không mang lại sự bảo chứng tuyệt đối cho ban lãnh đạo. Ông ổn định, nhưng chưa đủ thuyết phục.

Ngược lại, Arbeloa chỉ cần năm tháng với đội dự bị để làm điều Raul chưa từng làm: bước thẳng lên đội một. Khoảng cách thời gian ngắn ngủi ấy nói lên rất nhiều điều về niềm tin. Real Madrid không đánh giá Arbeloa bằng thâm niên, mà bằng mức độ phù hợp với cấu trúc quyền lực và văn hóa chiến thắng của CLB.

Raul không phải cái tên được Real Madrid nhắm tới cho ghế HLV trưởng của Real Madrid.

Chủ tịch Florentino Perez nhìn thấy ở Arbeloa hình mẫu HLV “đúng chất Real Madrid”: kỷ luật, điềm tĩnh, kiểm soát tốt phòng thay đồ và không gây nhiễu loạn quyền lực. Arbeloa không tìm cách tạo dựng hình ảnh cá nhân. Ông không cần những bài phát biểu lớn hay tuyên ngôn hoa mỹ. Thứ Arbeloa mang lại là sự ổn định, trật tự và khả năng hoàn thành mục tiêu trong im lặng.

Đó chính là điểm khác biệt mang tính quyết định. Ở Bernabeu, không phải ai được yêu mến nhất cũng là người được chọn. Người được chọn là người mà CLB tin rằng có thể giữ cho bộ máy vận hành trơn tru trong môi trường áp lực khắc nghiệt nhất.

La Fabrica, nền móng của một HLV chiến thắng

Sáu mùa giải tại La Fabrica không chỉ là hành trình học việc, mà là quá trình Arbeloa tích lũy uy tín một cách bền bỉ. Từ Infantil A, Cadete A cho đến Juvenil A, các đội bóng của ông luôn có chung một đặc điểm: tổ chức chặt chẽ, ít sai sót và hiếm khi đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Thắng lợi đến đều đặn, không ồn ào nhưng rất thuyết phục.

Đỉnh cao là cú ăn ba cùng Juvenil A. Một tập thể gần như bất khả chiến bại, chỉ thua đúng một trận trong gần 50 lần ra sân trên nhiều mặt trận.

Đó không đơn thuần là bảng thành tích, mà là thông điệp rõ ràng gửi tới ban lãnh đạo: Arbeloa biết cách xây dựng một cỗ máy chiến thắng, ngay cả khi không sở hữu những ngôi sao lớn.

Arbeloa được nhìn thấy có những điểm chung với Zinedine Zidane.

Khi Arbeloa cán mốc 100 chiến thắng chỉ sau 124 trận cầm quân, Real Madrid hiểu rằng họ không cần chờ thêm. Castilla trở thành phép thử ngắn ngủi, mang tính thủ tục nhiều hơn là sàng lọc. Và khi cánh cửa đội một mở ra, đó là kết quả tất yếu của một quá trình, chứ không phải cú nhảy vọt may rủi.

So sánh Arbeloa với Zidane không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay triết lý bóng đá. Sự tương đồng nằm ở vị thế trong hệ thống.

Cả hai đều là “người nhà”, đều hiểu rõ áp lực đặc thù của Real Madrid và đều được trao quyền với mức độ tin cậy rất cao. Arbeloa không phải HLV của những cuộc cách mạng. Ông là người duy trì trật tự, quản trị phòng thay đồ và tối ưu hóa khả năng chiến thắng, điều Real Madrid luôn đặt lên hàng đầu.

Đưa Arbeloa lên đội một là một canh bạc. Nhưng đó là canh bạc được tính toán kỹ lưỡng. Real Madrid chọn một HLV do chính họ tạo ra, am hiểu văn hóa CLB và sẵn sàng đối diện áp lực khổng lồ. Nếu thành công, họ có thêm một biểu tượng mới trên băng ghế huấn luyện. Nếu thất bại, đó vẫn là thất bại nằm trong tầm kiểm soát.

Ở thời điểm này, Real Madrid tin rằng họ đang chứng kiến sự trỗi dậy của “Zidane mới”, không phải bằng cảm xúc hay hoài niệm, mà bằng chiến lược và niềm tin được xây dựng suốt nhiều năm.