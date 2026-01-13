Lý do Real Madrid sa thải Xabi Alonso

Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải chỉ sau 232 ngày và 34 trận bởi phong độ lao dốc, dấu hỏi lớn về thể lực và, quan trọng hơn cả, cảm giác ngày càng rõ rệt trong phòng thay đồ rằng đội bóng không còn vận hành đúng cách.

Alonso chia tay Real Madrid.

Quyết định được đưa ra nhanh, gọn và lạnh lùng, đúng với bản chất của Real Madrid. Xabi Alonso không còn là HLV trưởng. Không có vùng xám, không có “nếu như”.

Chỉ sáu tháng sau ngày nhậm chức, người từng được kỳ vọng mở ra một chu kỳ mới đã phải rời ghế nóng Bernabeu. Arbeloa được chỉ định thay thế, như một giải pháp nội bộ nhằm ổn định tức thời.

Kết quả sa sút, thể lực hụt hơi và sự đứt gãy trong vận hành

Lý do được xác định ngay từ đầu: kết quả đi xuống chỉ là phần nổi. Thứ khiến Real Madrid mất kiên nhẫn là cảm giác đội bóng không còn vận hành trơn tru, ngay cả khi thái độ thi đấu của cầu thủ không bị đặt dấu hỏi. Ở Bernabeu, khi tinh thần còn đó mà hiệu quả biến mất, trách nhiệm gần như mặc định thuộc về HLV.

Thông báo chính thức của CLB được viết bằng ngôn từ chuẩn mực và lịch thiệp, nhấn mạnh sự trân trọng dành cho Xabi Alonso như một huyền thoại. Nhưng phía sau lớp vỏ ngoại giao ấy là một kết luận dứt khoát: dự án đã không còn đủ sức thuyết phục để tiếp tục.

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, Xabi Alonso không phải một HLV thất bại toàn diện. 34 trận, 24 chiến thắng, 4 hòa, 6 thua. Với nhiều đội bóng, đó là thành tích đáng mơ ước. Nhưng Real Madrid không đánh giá mọi thứ bằng con số đứng yên, mà bằng quỹ đạo phong độ và cảm giác kiểm soát.

Trước ngày 1/11, Real Madrid của Xabi Alonso gần như hoàn hảo. Đội thắng 17 trong 20 trận, dẫn đầu La Liga với cách biệt 5 điểm và toàn thắng tại Champions League.

Khi ấy, lối chơi mang lại cảm giác áp đảo, cường độ cao và tràn đầy năng lượng. Xabi Alonso được xem là biểu tượng cho một tương lai hiện đại, nơi Real Madrid vừa kiểm soát bóng, vừa pressing quyết liệt.

Xabi Alonso không cho thấy được giá trị ở Real Madrid.

Nhưng chỉ hơn một tháng sau, mọi thứ đảo chiều. Kể từ mốc 1/11, Real Madrid chỉ thắng 3 trong 9 trận. Những kết quả gây thất vọng trước Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Girona, Celta Vigo rồi Manchester City không chỉ làm mất điểm, mà còn bào mòn niềm tin. Đội bóng từ thế dẫn đầu rơi vào cảnh bám đuổi, đồng thời đối diện nguy cơ rơi khỏi nhóm đầu Champions League, điều gần như không thể chấp nhận với Real Madrid.

Quan trọng hơn, Real Madrid loạng choạng theo cùng một kịch bản. Cường độ pressing giảm rõ rệt. Nhịp độ trận đấu không còn được duy trì đến cuối trận. Các mảng miếng tấn công thiếu kết nối, nhiều thời điểm đội bóng chơi rời rạc, thiếu sinh khí. Ban lãnh đạo không chỉ thấy những trận thua, họ cảm nhận một tập thể đang hụt hơi cả về thể lực lẫn ý tưởng.

Dấu hỏi về thể trạng trở thành vấn đề lớn. Trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, Real Madrid thường sa sút ở hiệp hai. Khi một đội bóng giàu kinh nghiệm vẫn nỗ lực nhưng không thể duy trì nhịp độ, thông điệp rất rõ: hệ thống không còn tối ưu. Với Real Madrid, đó là ranh giới cuối cùng của sự kiên nhẫn.

Phòng thay đồ, DNA Real Madrid và giới hạn của Xabi Alonso

Xabi Alonso không bị sa thải vì mất phòng thay đồ theo nghĩa truyền thống. Các cầu thủ vẫn ra sân với thái độ nghiêm túc, không có dấu hiệu buông xuôi.

Nhưng điều Real Madrid cảm nhận được là sự thiếu kết nối đủ mạnh để tạo ra ổn định lâu dài. Đội bóng thi đấu tử tế, nhưng không tạo ra cảm giác chắc chắn rằng họ đang đi đúng hướng.

Thất bại trước Manchester City được xem là giọt nước tràn ly. Real Madrid từng cho Xabi Alonso thêm thời gian, chờ một phản ứng đủ mạnh để đảo ngược xu thế.

Song, phản ứng ấy đã không xuất hiện. Trong môi trường mà danh hiệu và cảm giác kiểm soát là chuẩn mực tối thượng, chờ đợi lâu hơn đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn.

Real Madrid loạng choạng thời gian qua.

Câu chuyện này phơi bày bản chất “DNA Real Madrid”. Đây là CLB nơi mọi thứ đều không thể thương lượng.

Cầu thủ, HLV hay huyền thoại đều đứng chung một chuẩn mực. Có thể cách làm này bị xem là thiếu kiên nhẫn, thậm chí tàn nhẫn với các dự án dài hạn. Nhưng chính nó tạo nên một Real Madrid luôn đặt hiệu suất lên trên danh tiếng.

Trong bối cảnh đó, Xabi Alonso gặp phải câu hỏi không dễ trả lời: ông có còn là chính mình tại Bernabeu?

Lối chơi pressing cường độ cao từng thấy ở giai đoạn đầu mùa dần biến mất. Những điều chỉnh nhân sự gây tranh cãi xuất hiện ngày càng nhiều. Real Madrid không chỉ thấy kết quả đi xuống, họ thấy một HLV trẻ đang phải thỏa hiệp liên tục với thực tế khắc nghiệt của chiếc ghế nóng nhất thế giới.

Thất bại tại Madrid không xóa đi những gì Xabi Alonso từng làm được cùng Bayer Leverkusen. Ông tạo nên một kỳ tích gần như không thể lặp lại: vô địch Bundesliga lần đầu trong lịch sử CLB, đoạt Cúp Quốc gia Đức và duy trì chuỗi 54 trận bất bại.

Nhưng Real Madrid là một thế giới khác. Ở đây, quá khứ huy hoàng không bảo đảm cho hiện tại, và tiềm năng không thể thay thế cho cảm giác kiểm soát.

Nhiệm kỳ 232 ngày của Xabi Alonso khép lại như một bài học quen thuộc nhưng nghiệt ngã: ở Real Madrid, kết quả chưa bao giờ là điều kiện đủ; cảm giác đội bóng đang “chạy” đúng hướng mới là yếu tố sống còn. Arbeloa được trao quyền trong bối cảnh ấy, với nhiệm vụ không mới nhưng chưa bao giờ dễ: trả lại cho Real Madrid cảm giác ổn định và kiểm soát, nền tảng cho mọi danh hiệu mà họ theo đuổi.